В Индии авиарейс задержали из-за атаки роя пчел на самолет

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Внутренний рейс индийской авиакомпании Alliance Air задержали почти на час из-за атаки огромного роя пчел, пишет Hindustan Times. © РИА Новости / Анатолий Устиненко Самолет "Эйр Астаны" вернулся в Алма-Ату из-за столкновения с птицей

Инцидент произошел 26 июля после посадки пассажиров на рейс из Хайдарабада в Пуну.

"Пчел становилось все больше, они садились на лобовое стекло в кокпите, не давая пилоту действовать", — приводит издание слова представителя авиакомпании Дхананджая Кумара (Dhananjay Kumar).

Службы аэропорта использовали специальный аэрозоль, чтобы избавиться от насекомых. Сообщается, что пчелиная атака произошла уже после того, как экипаж закрыл двери в пассажирский салон, никто из пассажиров не пострадал.