В Индии авиарейс задержали из-за атаки роя пчел на самолет

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Внутренний рейс индийской авиакомпании Alliance Air задержали почти на час из-за атаки огромного роя пчел, пишет Hindustan Times.
Инцидент произошел 26 июля после посадки пассажиров на рейс из Хайдарабада в Пуну.
"Пчел становилось все больше, они садились на лобовое стекло в кокпите, не давая пилоту действовать", — приводит издание слова представителя авиакомпании Дхананджая Кумара (Dhananjay Kumar).
Службы аэропорта использовали специальный аэрозоль, чтобы избавиться от насекомых. Сообщается, что пчелиная атака произошла уже после того, как экипаж закрыл двери в пассажирский салон, никто из пассажиров не пострадал.