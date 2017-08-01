"Река из людей": японец снял на видео токийское метро в час-пик

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пользователь Twitter из Японии с ником @sigeyosiinoue полчаса снимал на видео людей в час-пик на одной из самых загруженных станций токийского метро Шинагава. Получившуюся запись он "сжал" до минутного ролика и выложил на своей странице в соцсети.

Судя по всему, за то время, что он снимал, людской поток не прерывался ни на секунду. Портал Sora News назвал это "рекой работников", пользователи Twitter сравнили его с муравейником и конвейером.

​" Это похоже на ленту конвейера, которая подает какое-то сырье на завод", — цитирует портал одного из пользователей.

"Я когда-то жил в Токио, но смотрю на это и понимаю, что сейчас бы я так ни за что не смог" — пишет другой.

Портал Mashable назвал ролик "ужасающим" зрелищем, от которого невозможно оторваться.