"Река из людей": японец снял на видео токийское метро в час-пик

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пользователь Twitter из Японии с ником @sigeyosiinoue полчаса снимал на видео людей в час-пик на одной из самых загруженных станций токийского метро Шинагава. Получившуюся запись он "сжал" до минутного ролика и выложил на своей странице в соцсети.
Судя по всему, за то время, что он снимал, людской поток не прерывался ни на секунду. Портал Sora News назвал это "рекой работников", пользователи Twitter сравнили его с муравейником и конвейером.
品川駅(港南口)のなんでもない平日朝の様子を撮ったので、ここに置いておきます pic.twitter.com/pk7AFAzW3J— ななし (@sigeyosiinoue) July 29, 2017
" Это похоже на ленту конвейера, которая подает какое-то сырье на завод", — цитирует портал одного из пользователей.
"Я когда-то жил в Токио, но смотрю на это и понимаю, что сейчас бы я так ни за что не смог" — пишет другой.
Портал Mashable назвал ролик "ужасающим" зрелищем, от которого невозможно оторваться.