Силовики стягивают в Донбасс тяжелое вооружение, заявляют в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (11)

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила тяжелое вооружение украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного минскими договоренностями вооружения вдоль линии соприкосновения, из которого ВСУ (вооруженные силы Украины) обстреливают мирных жителей. Так, в районе населенного пункта Красноговка в трех километрах до линии соприкосновения выявлены огневые позиции трех САУ "Гвоздика" калибром 122 миллиметра", — заявил он.

Также, по словам Басурина, в районе населенного пункта Новолуганское в трех километрах до линии соприкосновения обнаружено прибытие "двух механизированных взводов на шести БМП" нацбатальона "Айдар".