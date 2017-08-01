Рейс "ВИМ-Авиа" из Антальи в Петербург задерживают более пяти часов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Вылет рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Антальи в Санкт-Петербург, который был запланирован на 9 утра во вторник, задерживается на несколько часов, сообщил РИА Новости один из туристов Анатолий Фролов.

Согласно онлайн табло аэропорта Антальи, вылет рейса 9316 запланирован на 17.30 по местному времени. Онлайн табло аэропорта Пулково показывает прилет данного рейса в 21.23.

"Изначально вылет был запланирован в 9.05, потом несколько раз стали переносить", — сообщил Фролов во вторник. По его словам, его туроператор "Интурист" привез их в аэропорт ко времени вылета по расписанию.

"Хотя уже была информация о задержке рейса. Некоторые туроператоры не привезли своих пассажиров в аэропорт, а оставили пока в гостинице, потому что уже было известно о задержке рейса. Нас все равно привезли в аэропорт", — рассказал турист.

По его словам, после того, как время вылета переносили несколько раз, к пассажирам выходили представители туроператора. Никто из представителей авиакомпании не подходил. "Потом к нам вышел очередной представитель "Интуриста". После долгих разговоров нас отвезли на автобусах поесть в кафе. Дали яйцо, помидор, чай, такой завтрак небольшой. В кафе кондиционера нет, жара сильная. Тут есть совсем маленькие детишки", — посетовал турист.

Он добавил, что представитель туроператора недавно сообщил, что скоро будут автобусы, которые отвезут пассажиров задержанного рейса в отели в пределах Антальи. "Говорят, что самолет из Питера (который должен был забрать туристов из Антальи – ред.) еще не вылетел. Когда будет наш вылет, не говорят никакой информации. Ничего не сказали по новому времени вылета", — отметил Фролов.