В Евросоюзе раскритиковали арест лидеров оппозиции Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает неверным шагом арест оппозиционных лидеров в Венесуэле и призывает власти обеспечить лучшие условия для разрешения политического кризиса в стране, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Катрин Рэй.
"Несколько недель назад мы приветствовали перевод Леопольдо Лопеса из тюрьмы под домашний арест. Мы слышали сегодняшние новости и считаем, что это явный шаг в неверном направлении. Мы ожидаем дополнительной информации о ситуации от венесуэльских властей, она пока не ясна", — сказала Рэй журналистам.
Она отметила, что ЕС "продолжает призывать правительство Венесуэлы работать над срочными мерами укрепления доверия, нацеленными на снижение напряженности и создание лучших условий для реализации усилий, направленных на поиски мирного решения путем переговоров".
Председатель Европарламента Антонио Таяни в понедельник заявил, что не признает эти выборы. По словам заместителя официального представителя ЕК Мины Андреевой, такой же позиции придерживается Еврокомиссия. При этом она отметила, что над согласованием общей позиции Евросоюза по этому вопросу работает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.