В Евросоюзе раскритиковали арест лидеров оппозиции Венесуэлы

Врыв на улице Каракаса в день выборов в Венесуэле. 30 июля 20107

Врыв на улице Каракаса в день выборов в Венесуэле. 30 июля 20107

БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз считает неверным шагом арест оппозиционных лидеров в Венесуэле и призывает власти обеспечить лучшие условия для разрешения политического кризиса в стране, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Катрин Рэй.

Во вторник близкие лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесмы сообщили, что политики были задержаны у себя дома.

"Несколько недель назад мы приветствовали перевод Леопольдо Лопеса из тюрьмы под домашний арест. Мы слышали сегодняшние новости и считаем, что это явный шаг в неверном направлении. Мы ожидаем дополнительной информации о ситуации от венесуэльских властей, она пока не ясна", — сказала Рэй журналистам.

Она отметила, что ЕС "продолжает призывать правительство Венесуэлы работать над срочными мерами укрепления доверия, нацеленными на снижение напряженности и создание лучших условий для реализации усилий, направленных на поиски мирного решения путем переговоров".

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.

Председатель Европарламента Антонио Таяни в понедельник заявил, что не признает эти выборы. По словам заместителя официального представителя ЕК Мины Андреевой, такой же позиции придерживается Еврокомиссия. При этом она отметила, что над согласованием общей позиции Евросоюза по этому вопросу работает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.