МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Группа депутатов Европарламента обратится к Еврокомисии с просьбой помешать распространению неонацизма в странах Прибалтики. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

Инициатором обращения, которое будет направлено в ЕК осенью 2017 года, стала фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL). Причиной для такой просьбы стали шествия неонацистов, зачастую проходящие с разрешения местных властей.

В соответствии с документом, ЕС может ввести ограничения в адрес государств, "правительства которых не принимают адекватных мер для борьбы с нацистской идеологией". Кроме того, страны Прибалтики могут лишиться финансовой поддержки из европейских фондов.

"Это могут быть и персональные, и коллективные санкции против членов парламентов и правительств стран Прибалтики", — подчеркнул изданию председатель комитета Европарламента по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка. Он также добавил, что политические силы, симпатизирующие неонацистам, имеют наибольшее влияние в Латвии.

Ранее та же группа депутатов направила в Европарламент резолюцию, осуждающую рост фашистских настроений в этих странах. Однако из-за возникших трудностей с продвижением документа парламентарии решили выйти напрямую на Еврокомиссию.

Ежегодно 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников и сторонников латышского легиона "Ваффен СС", созданного командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.