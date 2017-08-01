Санкции и осуждение: реакция мира на выборы в Венесуэле

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии", поводом стали прошедшие в воскресенье по инициативе лидера Венесуэлы выборы в Национальное учредительное собрание, которое займется подготовкой изменений в конституцию страны. Пока речь идет лишь об индивидуальных санкциях, по данным источника агентства Рейтер, они не коснутся нефтяного сектора страны.
Большинство стран мира, высказавшихся по поводу прошедших выборов, заявляют о непризнании Национального учредительного собрания. В России осудили вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы, заподозрив Вашингтон в намерении устроить в стране "оранжевую" революцию.
Оппозиция Венесуэлы не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.
Санкции против Мадуро
О введении санкций против Мадуро за "подрыв демократии" сообщило накануне министерство финансов США. В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.
Министр финансов Стивен Мнучин назвал Мадуро "диктатором, который игнорирует волю народа Венесуэлы", и вновь пригрозил санкциям всем участникам учредительного собрания. По словам Мнучина, Вашингтон рассматривает возможность дополнительных санкций в отношении Мадуро и его соратников, если веденных в понедельник окажется недостаточно.
"Мы продолжим оценивать ситуацию и рассматривать возможность санкций", — сказал он и добавил, что попытки США повлиять на Мадуро не ограничатся санкциями. "Все варианты на столе", — заявил министр.
Обвинения в диктате
Комментируя ситуацию, Трамп назвал президента Венесуэлы диктатором, захватившим абсолютную власть в стране.
"Его последние действия вчера по возмутительному захвату абсолютной власти через поддельные выборы национального учредительного собрания представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии. Мадуро не просто плохой лидер, теперь он диктатор", — говорится в заявлении Трампа.
В документе также содержится призыв к властям Венесуэлы уважать конституцию страны, провести свободные выборы, освободить политзаключенных, решить гуманитарные проблемы венесуэльцев и прекратить репрессии.
Мадуро не боится
Реакция Мадуро на ограничительные меры последовала незамедлительно.
"Я не боюсь империи, я независимый президент свободной страны, против меня ввели санкции за свободные выборы такого института, как Национальное учредительное собрание? Я чувствую себя гордым этими санкциями", — заявил Мадуро на мероприятии в Каракасе.
"Он (Трамп – ред.) совершает самую серьезную ошибку в своей жизни, связавшись с Венесуэлой", — приводит канал Globovision слова венесуэльского лидера.
При этом Мадуро подчеркнул, что готов протянуть руку для диалога американскому коллеге.
Осуждение
По мнению Альмагро, прошедшие выборы ничтожны (недействительны с самого начала), а заявленное властями число проголосовавших в более чем 8 миллионов человек вряд ли соответствует действительности.
"Ясно, что процесс не был легитимным и не был поддержан людьми, а поток избирателей был минимальным. Это были выборы, отражающие то, что диктатура хочет для Венесуэлы – однопартийная система как механизм автоматического выполнения воли доминирующей верхушки", – сказал Альмагро.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Венесуэла стоит на грани катастрофы, и призвал правительство Николаса Мадуро "остановиться, пока не поздно". О непризнании учредительного собрания Венесуэлы объявили власти Италии и Испании, признавать выборы отказался и Европарламент, а Германия призвала правительство и оппозицию Венесуэлы к переговорам для выхода из кризиса.
Слова поддержки
В защиту властей Венесуэлы из ближайших соседей высказались пока только Боливия и Куба. Власти Кубы заявили о международной атаке на правительство Венесуэлы со стороны США и при поддержке ОАГ.
По заявлению кубинских властей, им очень хорошо знакомы подобные "интервенционистские практики".
Боливия заявила о своей безоговорочной поддержке властей Венесуэлы и призвала международное сообщество уважать демократический процесс в этой стране.
Вмешательство во внутренние дела
В МИД РФ, комментируя реакцию международного сообщества на выборы в Венесуэле, призвали отказаться от намерения не признавать итоги выборов в Национальное учредительное собрание, а также усилить экономическое давление на страну. Как отмечается в комментарии департамента информации и печати министерства, Москва считает, что прошедшее голосование дало четкий сигнал о давно назревшей необходимости преодоления переживаемого страной кризиса политическими средствами путем диалога, в русле действующего законодательства, на основе народного волеизъявления и без вмешательства извне.
"Рассчитываем, что те представители регионального и мирового сообщества, которые, насколько можно судить, намерены не признавать итоги венесуэльских выборов и усилить экономическое давление на Каракас, проявят сдержанность и откажутся от своих деструктивных планов, способных углубить поляризацию в обществе", — подчеркивает МИД РФ.
Что касается санкций США в отношении Мадуро, то в российском парламенте их расценили как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, а то и вовсе как попытку свержения Мадуро.
"Это откровенная попытка свергнуть неугодного им правителя, который не подпускает США к нефтяным ресурсам Венесуэлы, не хочет с ними сотрудничать на навязанных ими условиях", — сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Координатор парламентской группы дружбы с Венесуэлой, депутат Госдумы Михаил Емельянов полагает, что "оранжевая" революция подбирается теперь к Венесуэле.
"Я думаю, санкции на ситуацию (в Венесуэле – ред.) никак не повлияют. Но, к сожалению, негативно влияет то вмешательство США, которое они осуществляют в дела Венесуэлы", — сказал РИА Новости Емельянов.
По его словам, в Венесуэле "организуют "оранжевую" революцию по оппозиционному сценарию, который мы неоднократно видели на постсоветском пространстве и в других странах мира".