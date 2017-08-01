Санкции и осуждение: реакция мира на выборы в Венесуэле

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии", поводом стали прошедшие в воскресенье по инициативе лидера Венесуэлы выборы в Национальное учредительное собрание, которое займется подготовкой изменений в конституцию страны. Пока речь идет лишь об индивидуальных санкциях, по данным источника агентства Рейтер, они не коснутся нефтяного сектора страны.

Впрочем, в Вашингтоне уже заявили, что не исключают дополнительных санкций в отношении Мадуро и его соратников. Комментируя принятое решение, президент США Дональд Трамп назвал Мадуро диктатором, захватившим власть в Венесуэле. В ответ Мадуро назвал США империей и заявил, что гордится санкциями.

Большинство стран мира, высказавшихся по поводу прошедших выборов, заявляют о непризнании Национального учредительного собрания. В России осудили вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы, заподозрив Вашингтон в намерении устроить в стране "оранжевую" революцию.

Оппозиция Венесуэлы не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.

Санкции против Мадуро

О введении санкций против Мадуро за "подрыв демократии" сообщило накануне министерство финансов США. В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

"Санкции введены на следующий день после того, как правительство Мадуро провело выборы в Национальное учредительное собрание, которое незаконно намерено узурпировать конституционную роль демократически избранной Национальной ассамблеи, переписать конституцию и навязать народу Венесуэлы авторитарный режим", — говорится в заявлении министерства финансов.

Министр финансов Стивен Мнучин назвал Мадуро "диктатором, который игнорирует волю народа Венесуэлы", и вновь пригрозил санкциям всем участникам учредительного собрания. По словам Мнучина, Вашингтон рассматривает возможность дополнительных санкций в отношении Мадуро и его соратников, если веденных в понедельник окажется недостаточно.

"Мы продолжим оценивать ситуацию и рассматривать возможность санкций", — сказал он и добавил, что попытки США повлиять на Мадуро не ограничатся санкциями. "Все варианты на столе", — заявил министр.

Обвинения в диктате

Пока речь идет только о персональных санкциях в отношении президента Венесуэлы, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники, Вашингтон пока не намерен вводить санкции против нефтяного сектора этой страны.

Комментируя ситуацию, Трамп назвал президента Венесуэлы диктатором, захватившим абсолютную власть в стране.

"Его последние действия вчера по возмутительному захвату абсолютной власти через поддельные выборы национального учредительного собрания представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии. Мадуро не просто плохой лидер, теперь он диктатор", — говорится в заявлении Трампа.

В документе также содержится призыв к властям Венесуэлы уважать конституцию страны, провести свободные выборы, освободить политзаключенных, решить гуманитарные проблемы венесуэльцев и прекратить репрессии.

Мадуро не боится

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что США вместе с союзниками будут добиваться привлечения к ответственности всех виновных в эскалации насилия и нарушении прав человека в Венесуэле.

Реакция Мадуро на ограничительные меры последовала незамедлительно.

"Я не боюсь империи, я независимый президент свободной страны, против меня ввели санкции за свободные выборы такого института, как Национальное учредительное собрание? Я чувствую себя гордым этими санкциями", — заявил Мадуро на мероприятии в Каракасе.

"Он (Трамп – ред.) совершает самую серьезную ошибку в своей жизни, связавшись с Венесуэлой", — приводит канал Globovision слова венесуэльского лидера.

При этом Мадуро подчеркнул, что готов протянуть руку для диалога американскому коллеге.

Осуждение

Большинство стран и международных организаций, так или иначе прокомментировавших ситуацию в Венесуэле, заявили о непризнании учредительного собрания. Об этом заявила, в частности Организация американских государств (ОАГ), генсек которой Луис Альмагро заявил, что с национального избирательного совета Венесуэлы "слетели последние остатки легитимности".

По мнению Альмагро, прошедшие выборы ничтожны (недействительны с самого начала), а заявленное властями число проголосовавших в более чем 8 миллионов человек вряд ли соответствует действительности.

"Ясно, что процесс не был легитимным и не был поддержан людьми, а поток избирателей был минимальным. Это были выборы, отражающие то, что диктатура хочет для Венесуэлы – однопартийная система как механизм автоматического выполнения воли доминирующей верхушки", – сказал Альмагро.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Венесуэла стоит на грани катастрофы, и призвал правительство Николаса Мадуро "остановиться, пока не поздно". О непризнании учредительного собрания Венесуэлы объявили власти Италии и Испании, признавать выборы отказался и Европарламент, а Германия призвала правительство и оппозицию Венесуэлы к переговорам для выхода из кризиса.

Слова поддержки

В защиту властей Венесуэлы из ближайших соседей высказались пока только Боливия и Куба. Власти Кубы заявили о международной атаке на правительство Венесуэлы со стороны США и при поддержке ОАГ.

"Куба заявляет о запуске хорошо согласованной международной операции, направляемой из Вашингтона при поддержке генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро, цель которой — заставить замолчать венесуэльский народ и не признавать его волю, заставить его сдаться через атаки и экономические санкции", — говорится в заявлении МИД Кубы.

По заявлению кубинских властей, им очень хорошо знакомы подобные "интервенционистские практики".

Боливия заявила о своей безоговорочной поддержке властей Венесуэлы и призвала международное сообщество уважать демократический процесс в этой стране.

Вмешательство во внутренние дела

В МИД РФ, комментируя реакцию международного сообщества на выборы в Венесуэле, призвали отказаться от намерения не признавать итоги выборов в Национальное учредительное собрание, а также усилить экономическое давление на страну. Как отмечается в комментарии департамента информации и печати министерства, Москва считает, что прошедшее голосование дало четкий сигнал о давно назревшей необходимости преодоления переживаемого страной кризиса политическими средствами путем диалога, в русле действующего законодательства, на основе народного волеизъявления и без вмешательства извне.

"Рассчитываем, что те представители регионального и мирового сообщества, которые, насколько можно судить, намерены не признавать итоги венесуэльских выборов и усилить экономическое давление на Каракас, проявят сдержанность и откажутся от своих деструктивных планов, способных углубить поляризацию в обществе", — подчеркивает МИД РФ.

Что касается санкций США в отношении Мадуро, то в российском парламенте их расценили как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, а то и вовсе как попытку свержения Мадуро.

"Это откровенная попытка свергнуть неугодного им правителя, который не подпускает США к нефтяным ресурсам Венесуэлы, не хочет с ними сотрудничать на навязанных ими условиях", — сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что вмешательство во внутренние дела других государств уже нескрываемо ставится в центр внешней политики США, при этом минфин превратился в глобальный карательный орган, который сам решает, где есть демократия, а где – нет. Введение санкций против Мадуро с формулировкой "за подрыв демократии" – "явный признак реидеологизации американской внешней политики", написал сенатор в Facebook.

Координатор парламентской группы дружбы с Венесуэлой, депутат Госдумы Михаил Емельянов полагает, что "оранжевая" революция подбирается теперь к Венесуэле.

"Я думаю, санкции на ситуацию (в Венесуэле – ред.) никак не повлияют. Но, к сожалению, негативно влияет то вмешательство США, которое они осуществляют в дела Венесуэлы", — сказал РИА Новости Емельянов.

По его словам, в Венесуэле "организуют "оранжевую" революцию по оппозиционному сценарию, который мы неоднократно видели на постсоветском пространстве и в других странах мира".