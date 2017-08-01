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В мире

Санкции и осуждение: реакция мира на выборы в Венесуэле

14:3201.08.2017
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© AFP 2017 / Juan Barreto Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фотоМальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото
© AFP 2017 / Juan Barreto

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии", поводом стали прошедшие в воскресенье по инициативе лидера Венесуэлы выборы в Национальное учредительное собрание, которое займется подготовкой изменений в конституцию страны. Пока речь идет лишь об индивидуальных санкциях, по данным источника агентства Рейтер, они не коснутся нефтяного сектора страны.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Госдуме обсудили вмешательство США во внутреннюю политику Венесуэлы
Впрочем, в Вашингтоне уже заявили, что не исключают дополнительных санкций в отношении Мадуро и его соратников. Комментируя принятое решение, президент США Дональд Трамп назвал Мадуро диктатором, захватившим власть в Венесуэле. В ответ Мадуро назвал США империей и заявил, что гордится санкциями.

Большинство стран мира, высказавшихся по поводу прошедших выборов, заявляют о непризнании Национального учредительного собрания. В России осудили вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы, заподозрив Вашингтон в намерении устроить в стране "оранжевую" революцию.

Оппозиция Венесуэлы не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.

Санкции против Мадуро

О введении санкций против Мадуро за "подрыв демократии" сообщило накануне министерство финансов США. В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе. Архивное фото
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
США не прекратят нефтяные связи с Венесуэлой, считает политолог
"Санкции введены на следующий день после того, как правительство Мадуро провело выборы в Национальное учредительное собрание, которое незаконно намерено узурпировать конституционную роль демократически избранной Национальной ассамблеи, переписать конституцию и навязать народу Венесуэлы авторитарный режим", — говорится в заявлении министерства финансов.

Министр финансов Стивен Мнучин назвал Мадуро "диктатором, который игнорирует волю народа Венесуэлы", и вновь пригрозил санкциям всем участникам учредительного собрания. По словам Мнучина, Вашингтон рассматривает возможность дополнительных санкций в отношении Мадуро и его соратников, если веденных в понедельник окажется недостаточно.

"Мы продолжим оценивать ситуацию и рассматривать возможность санкций", — сказал он и добавил, что попытки США повлиять на Мадуро не ограничатся санкциями. "Все варианты на столе", — заявил министр.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Косачев прокомментировал введение США санкций против Мадуро
Пока речь идет только о персональных санкциях в отношении президента Венесуэлы, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники, Вашингтон пока не намерен вводить санкции против нефтяного сектора этой страны.

Обвинения в диктате

Комментируя ситуацию, Трамп назвал президента Венесуэлы диктатором, захватившим абсолютную власть в стране.

"Его последние действия вчера по возмутительному захвату абсолютной власти через поддельные выборы национального учредительного собрания представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии. Мадуро не просто плохой лидер, теперь он диктатор", — говорится в заявлении Трампа.

В документе также содержится призыв к властям Венесуэлы уважать конституцию страны, провести свободные выборы, освободить политзаключенных, решить гуманитарные проблемы венесуэльцев и прекратить репрессии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует своих сторонников в Каракасе. 27 июля 2017
© REUTERS / Miraflores Palace
В СФ назвали санкции США против президента Венесуэлы попыткой его свержения
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что США вместе с союзниками будут добиваться привлечения к ответственности всех виновных в эскалации насилия и нарушении прав человека в Венесуэле.

Мадуро не боится

Реакция Мадуро на ограничительные меры последовала незамедлительно.

"Я не боюсь империи, я независимый президент свободной страны, против меня ввели санкции за свободные выборы такого института, как Национальное учредительное собрание? Я чувствую себя гордым этими санкциями", — заявил Мадуро на мероприятии в Каракасе.

"Он (Трамп – ред.) совершает самую серьезную ошибку в своей жизни, связавшись с Венесуэлой", — приводит канал Globovision слова венесуэльского лидера.

При этом Мадуро подчеркнул, что готов протянуть руку для диалога американскому коллеге.

Осуждение

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Нефть дорожает на рисках расширения американских санкций против Венесуэлы
Большинство стран и международных организаций, так или иначе прокомментировавших ситуацию в Венесуэле, заявили о непризнании учредительного собрания. Об этом заявила, в частности Организация американских государств (ОАГ), генсек которой Луис Альмагро заявил, что с национального избирательного совета Венесуэлы "слетели последние остатки легитимности".

По мнению Альмагро, прошедшие выборы ничтожны (недействительны с самого начала), а заявленное властями число проголосовавших в более чем 8 миллионов человек вряд ли соответствует действительности.

"Ясно, что процесс не был легитимным и не был поддержан людьми, а поток избирателей был минимальным. Это были выборы, отражающие то, что диктатура хочет для Венесуэлы – однопартийная система как механизм автоматического выполнения воли доминирующей верхушки", – сказал Альмагро.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Венесуэла стоит на грани катастрофы, и призвал правительство Николаса Мадуро "остановиться, пока не поздно". О непризнании учредительного собрания Венесуэлы объявили власти Италии и Испании, признавать выборы отказался и Европарламент, а Германия призвала правительство и оппозицию Венесуэлы к переговорам для выхода из кризиса.

Слова поддержки

В защиту властей Венесуэлы из ближайших соседей высказались пока только Боливия и Куба. Власти Кубы заявили о международной атаке на правительство Венесуэлы со стороны США и при поддержке ОАГ.

Гавана. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Куба заявила о международной атаке на Венесуэлу
"Куба заявляет о запуске хорошо согласованной международной операции, направляемой из Вашингтона при поддержке генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро, цель которой — заставить замолчать венесуэльский народ и не признавать его волю, заставить его сдаться через атаки и экономические санкции", — говорится в заявлении МИД Кубы.

По заявлению кубинских властей, им очень хорошо знакомы подобные "интервенционистские практики".

Боливия заявила о своей безоговорочной поддержке властей Венесуэлы и призвала международное сообщество уважать демократический процесс в этой стране.

Вмешательство во внутренние дела

В МИД РФ, комментируя реакцию международного сообщества на выборы в Венесуэле, призвали отказаться от намерения не признавать итоги выборов в Национальное учредительное собрание, а также усилить экономическое давление на страну. Как отмечается в комментарии департамента информации и печати министерства, Москва считает, что прошедшее голосование дало четкий сигнал о давно назревшей необходимости преодоления переживаемого страной кризиса политическими средствами путем диалога, в русле действующего законодательства, на основе народного волеизъявления и без вмешательства извне.

"Рассчитываем, что те представители регионального и мирового сообщества, которые, насколько можно судить, намерены не признавать итоги венесуэльских выборов и усилить экономическое давление на Каракас, проявят сдержанность и откажутся от своих деструктивных планов, способных углубить поляризацию в обществе", — подчеркивает МИД РФ.

Что касается санкций США в отношении Мадуро, то в российском парламенте их расценили как вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, а то и вовсе как попытку свержения Мадуро.

"Это откровенная попытка свергнуть неугодного им правителя, который не подпускает США к нефтяным ресурсам Венесуэлы, не хочет с ними сотрудничать на навязанных ими условиях", — сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Выборы в Венесуэле. Архивное фото
© AP Photo / Ariana Cubillos
ОАГ полностью не признаёт выборы в учредительное собрание Венесуэлы
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что вмешательство во внутренние дела других государств уже нескрываемо ставится в центр внешней политики США, при этом минфин превратился в глобальный карательный орган, который сам решает, где есть демократия, а где – нет. Введение санкций против Мадуро с формулировкой "за подрыв демократии" – "явный признак реидеологизации американской внешней политики", написал сенатор в Facebook.

Координатор парламентской группы дружбы с Венесуэлой, депутат Госдумы Михаил Емельянов полагает, что "оранжевая" революция подбирается теперь к Венесуэле.

"Я думаю, санкции на ситуацию (в Венесуэле – ред.) никак не повлияют. Но, к сожалению, негативно влияет то вмешательство США, которое они осуществляют в дела Венесуэлы", — сказал РИА Новости Емельянов.

По его словам, в Венесуэле "организуют "оранжевую" революцию по оппозиционному сценарию, который мы неоднократно видели на постсоветском пространстве и в других странах мира".

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