Порошенко заявил о скором завершении создания контрактной армии

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил о скором завершении комплектации контрактной армии в стране, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, как отмечает пресс-служба, "в ближайшее время будет завершена комплектация контрактной армии".

"Мне приятно сообщить, что вооруженные силы сегодня имеют возможность выбирать, кого брать из контрактников, а кого нет. Будет продолжен набор только на отдельные военные специальности и на офицерские должности", — отметил глава государства, констатируя значительное повышение качества вооруженных сил.

Ранее Порошенко подписал указ о сроках призыва граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году. Согласно указу, призыв пригодных к военной службе граждан Украины должен осуществляться в апреле-мае и октябре-ноябре 2017 года.

Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции против недовольных госпереворотом жителей Донбасса исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о возобновлении призыва. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.

Украинские власти сейчас стараются как можно больше взять людей по контракту в армию, чтобы не объявлять мобилизацию. Ранее министр обороны Украины Степан Полторак выразил надежду, что обстановка в Донбассе позволит не проводить в стране мобилизацию. Порошенко заявлял, что в зоне конфликта в Донбассе останутся только военнослужащие-контрактники.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.