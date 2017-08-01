СМИ: алжирского пилота отстранили от полетов за допуск ребенка за штурвал

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пилота алжирской авиакомпании Air Algerie отстранили от работы после того, как он позволил ребенку управлять самолетом, сообщает портал En-Nahar.

Алжирский телеканал El-Bilad опубликовал в среду репортаж о том, как пилоты авиакомпании устроили мальчику-сироте Сейф эд-Дину ознакомительную экскурсию, рассказав об устройстве самолета марки ATR 72-600. Мальчик сидел за штурвалом в кресле капитана воздушного судна в ходе полета, нажимая на кнопки и дергая рычаги, в ходе полета из столицы Алжира в город Сетиф и обратно.

В репортаже сообщалось, что акция была частью проекта по осуществлению различных мечтаний сирот, причем подчеркивалось, что она проводится в координации с авиакомпанией. Ребенок рассказал, что мечтает когда-нибудь стать пилотом.

Как сообщает портал En-Nahar, гендиректор управления гражданской авиации Бахуш Аляш направил в министерство транспорта свою переписку с авиакомпанией, в которой предупреждал о запрете на такие действия с 2009 года. По его словам, дети уже не первый раз допускаются в кабину самолета.

После получения письма от Аляша компания отстранила от работы одного из пилотов самолета. Компания начала расследование инцидента. Как сообщает портал, согласно законодательству Алжира управлять самолетом могут только члены экипажа. При этом сам Аляш в репортаже телеканала рассказывает об инициативе прямо перед отправлением самолета с ребенком за штурвалом.

Телеканал и пользователи соцсетей вспомнили в связи с инцидентом о катастрофе лайнера Airbus A310-308 компании "Аэрофлот" 23 марта 1994 года. Согласно итоговому отчету МАК, причиной катастрофы стало то, что резервный капитан воздушного судна разрешил занять свое рабочее место 15-летнему сыну и управлять воздушным судном.