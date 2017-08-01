СМИ: алжирского пилота отстранили от полетов за допуск ребенка за штурвал

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пилота алжирской авиакомпании Air Algerie отстранили от работы после того, как он позволил ребенку управлять самолетом, сообщает портал En-Nahar.
В репортаже сообщалось, что акция была частью проекта по осуществлению различных мечтаний сирот, причем подчеркивалось, что она проводится в координации с авиакомпанией. Ребенок рассказал, что мечтает когда-нибудь стать пилотом.
Как сообщает портал En-Nahar, гендиректор управления гражданской авиации Бахуш Аляш направил в министерство транспорта свою переписку с авиакомпанией, в которой предупреждал о запрете на такие действия с 2009 года. По его словам, дети уже не первый раз допускаются в кабину самолета.
Телеканал и пользователи соцсетей вспомнили в связи с инцидентом о катастрофе лайнера Airbus A310-308 компании "Аэрофлот" 23 марта 1994 года. Согласно итоговому отчету МАК, причиной катастрофы стало то, что резервный капитан воздушного судна разрешил занять свое рабочее место 15-летнему сыну и управлять воздушным судном.