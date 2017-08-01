Командующий Нацгвардии Украины ждет скорого "воцарения мира" в Донбассе

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров считает, что военный конфликт в Донбассе скоро закончится.

"Вы знаете, у меня такое внутреннее ощущение, что война продлится недолго", — сказал он в опубликованном во вторник интервью украинскому интернет-изданию "Апостроф".

При этом, по словам Аллерова, независимо от правового режима и политических изменений в стране, Национальная гвардия будет развивать свой потенциал, повышать профессионализм и боеспособность, чтобы защищать безопасность и права украинцев и "как можно эффективнее противодействовать различным угрозам правопорядку".

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