Глава ДНР предложил ввести смертную казнь за коррупцию

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко предлагает ввести в качестве высшей меры наказания за коррупцию смертную казнь.
Он отметил, что уже провел консультации с Народным советом ДНР по этому вопросу.
"Разошлись в некоторых нюансах формулировок этого закона, но это технические моменты, и мы их решим. В зависимости от вреда, который человек нанес государству, оно (преступление — ред.) будет наказываться по законам военного времени — лишением жизни, то есть смертной казнью", — добавил Захарченко.
В феврале и.о. председателя военного трибунала ДНР Людмила Стратейчук отмечала, что в республике вынесен только один приговор к исключительной мере наказания.
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