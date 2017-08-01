Глава ДНР предложил ввести смертную казнь за коррупцию

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко предлагает ввести в качестве высшей меры наказания за коррупцию смертную казнь.

"Что я уже думаю, и в ближайшее время собираюсь это сделать, я ужесточу законы, которые касаются коррупции, и наказание будет очень серьезное. Вы знаете, что у нас есть приказ о введении смертной казни в случае необходимости, точнее ее применении, как высшей меры социальной справедливости. Я думаю, что коррупция теперь будет попадать и под это", — заявил Захарченко в интервью, размещенном на его официальном сайте.

Он отметил, что уже провел консультации с Народным советом ДНР по этому вопросу.

"Разошлись в некоторых нюансах формулировок этого закона, но это технические моменты, и мы их решим. В зависимости от вреда, который человек нанес государству, оно (преступление — ред.) будет наказываться по законам военного времени — лишением жизни, то есть смертной казнью", — добавил Захарченко.

В феврале и.о. председателя военного трибунала ДНР Людмила Стратейчук отмечала, что в республике вынесен только один приговор к исключительной мере наказания.

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