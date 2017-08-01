Эксперт: РФ могла бы защитить жителей Донбасса, предоставив им гражданство

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Возможная поставка США на Украину противотанковых ракет потребует в качестве ответа комплексных мер со стороны России, в том числе предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР для юридического обоснования защиты их интересов, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

"Эскалация конфликта на востоке Украины, поставка летального оружия для украинской армии будет подразумевать комплексную ответную политическую, дипломатическую и военно-техническую реакцию России", — сказал РИА Новости Коротченко.

Эксперт считает, что факт возможной поставки летального оружия для Украины будет означать, что США перешли "красную черту", и у России будут развязаны руки для возможного изменения своей позиции по конфликту на востоке Украины.

"В первую очередь, речь может идти о возможности предоставления российского гражданства населению, которое проживает на территории ДНР и ЛНР. То есть, эта возможность будет в дальнейшем использована и для принятия других политических и иных способов обеспечения безопасности российских граждан, которые уже в данном случае будут подвергаться возможным угрозам и рискам со стороны украинских вооруженных сил", — пояснил Коротченко.

По его словам, подобные шаги лишь сделают США полноценной стороной конфликта, на что Россия будет вынуждена отреагировать. В качестве одного из вариантов развития событий Коротченко назвал "создание в перспективе общего пространства безопасности с ДНР и ЛНР".