В Госдуме обсудили вмешательство США во внутреннюю политику Венесуэлы

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Координатор парламентской группы дружбы с Венесуэлой, депутат Госдумы Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") осудил вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы, отметив, что в этой стране пытаются провести "оранжевую" революцию по оппозиционному сценарию.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.

После проведенных Венесуэлой выборов в учредительное собрание США ввели санкции против президента Николаса Мадуро за "подрыв демократии", все его активы в юрисдикции США заморожены, а гражданам США запрещено вести с Мадуро дела. При этом президент США охарактеризовал Мадуро как диктатора, захватившего абсолютную власть в стране.

"Я думаю, санкции на ситуацию (в Венесуэле) никак не повлияют. Но, к сожалению, негативно влияет то вмешательство США, которое они осуществляют в дела Венесуэлы", — сказал РИА Новости Емельянов.

По его словам, в Венесуэле "организуют "оранжевую" революция по оппозиционному сценарию, который мы неоднократно видели на постсоветском пространстве и в других странах мира".

"Но надо отметить, что нынешняя власть (в Венесуэле), так называемые чависты, пользуется очень большой поддержкой внутри Венесуэлы, поскольку за годы правления Уго Чавеса и Мадуро для простых людей, венесуэльцев, было сделано очень много, они это помнят. И я думаю, что они защитят свою власть", — отметил депутат.

Он указал на то, что и армия Венесуэлы тоже на стороне чавистов, там, по мнению депутата, понимают, что так называемая "революция", которую пытается провести оппозиция, вне национальных интересов Венесуэлы.

"Я считаю, что Россия должна быть целиком на стороне нынешнего правительства Венесуэлы", — подытожил парламентарий.