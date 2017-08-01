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В мире

"Еще есть время": ЕС намерен обсудить с Трампом новые санкции против России

Сюжет:
Новые санкции США против России (142)
13:0701.08.2017
(обновлено: 13:09 01.08.2017)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Представители Евросоюз намерены обсудить с президентом США Дональдом Трампом законопроект о новых санкциях против России. По словам главы немецкого МИД Зигмара Габриэля, окончательное решение по ограничениям пока не принято.

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / str / belga
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Законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи уже одобрили обе палаты конгресса. Ожидается, что Трамп подпишет документ в ближайшее время.

Ограничения в отношении Москвы содержат несколько положений, в основном они касаются энергетики. Наибольшие протесты в Европе вызвал пункт о намерении Вашингтона "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

"Еще есть время"

По словам Габриэля, американский президент еще не принял окончательное решение по санкциям.

"Еще есть время. Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти", — цитирует слова министра МИД Германии.

Здание МИД РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
На высылку дипломатов: какие будут последствия и кому станет хуже
По словам Габриэля, он намерен использовать эту возможность для обсуждения, "находясь в тесном контакте с Рексом Тиллерсоном (госсекретарь США. — Прим. ред.)".

Немецкий дипломат подчеркнул, что цель санкций против Москвы — "преодоление украинского кризиса и политическое давление". По мнению министра, эта цель достижима при условии, что работа будет идти "сообща и сплоченно".

При этом глава немецкого МИД пообещал дать отпор промышленной политике США под прикрытием санкций.

Протесты ЕС

Зигмар Габриэль является одним из наиболее жестких противником новых американских санкций в отношении России. В июне он и канцлер Австрии Кристиан Керн выступили с совместным заявлением, в котором обвинили США в попытке убрать с рынка своего главного конкурента.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Тогда политики отметили, что энергоснабжение Европы — дело самой Европы, а не Вашингтона.

"Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", — заявили европейские чиновники.

Немецкие политики в целом заняли достаточно жесткую позицию в отношении Вашингтона. В понедельник министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс заявила, что законопроект о расширении санкций противоречит нормам международного права, поскольку затрагивает интересы европейских компаний.

"Американцы не могут наказывать немецкие предприятия, поскольку они ведут экономическую деятельность в другой стране", — заявила Циприс в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Немецкая чиновница подчеркнула, что ЕС не хочет "торговой войны" и несколько раз пытался повлиять на позицию США.

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
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"Поэтому важно, чтобы Еврокомиссия сейчас изучила ответные меры. Европа готова в короткий срок принять контрмеры", — добавила Циприс.

Планы Трампа

Белый дом уже дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. В частности, законопроект включает пункт, обязывающий главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

"Мы поддерживаем сильные санкции против этих стран (России, Ирана и КНДР. — Прим. ред.), как я и говорила ранее. Но пока рано об этом рассуждать, мы ждем итогового документа, чтобы приступить к его внедрению", — заявила на прошлой неделе представитель Белого дома Сара Сандерс.

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Во вторник вице-президент США Майк Пенс выразил уверенность, что Трамп одобрит законопроект.

"Мы уверены, что существует возможность улучшения отношений с Россией, время покажет. Однако переговоры между сторонами начинаются с признания позиций друг друга и уважения каждого партнера. Санкции, которые окончательно будут подписаны Трампом, станут доказательством того, что мы делаем то, что говорим", — заявил Пенс во время визита в Тбилиси.

Ответ Москвы

Российские власти не стали дожидаться, пока Трамп поставит подпись под законопроектом о новых санкциях, и уже ввели ответные меры.

Так, МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

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Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.

"Дело в том, что после того как и конгресс, и сенат пропустили через себя этот законопроект, вы знаете, что в дальнейшем фактически автоматом и де-факто этот законопроект примет форму закона. То есть даже если президент США это не подпишет, то это все равно примет форму закона", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне.

Он напомнил, что ранее Белый дом заявил, что даже если у Трампа будут замечания по поводу законопроекта о санкциях, то они будут касаться их ужесточения.

"И поэтому, собственно, нечего ждать было. Все было достаточно очевидно", — добавил Песков.

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
максим дроздов
Во времена.. Штатишки как говаривал Маяковский совсем разболтались...
13:20
01.08.2017
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juras4
С Трампом говорить бесполезно, он все равно ничего не решает. Американскую политику определяет Маккейн и ему подобные. Европейцы ничего не добьются. ЕС необходим диалог с РФ. " Дружба" с америкосами приведет их к полной катастрофе.
13:49
01.08.2017
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