СМИ сообщили, сколько российских сотрудников сократят в дипмиссии США

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Подавляющее большинство сотрудников дипмиссии США в РФ, которым по решению Москвы предстоит прекратить свою деятельность, являются гражданами России, пишет интернет-ресурс BuzzFeed.

"Что касается колоссального сокращения штата наших миссий в Москве, стоит иметь в виду, что они включают большое количество офисных сотрудников и строителей, являющихся гражданами РФ", — приводит ресурс слова бывшего сотрудника дипломатической службы Джона Хербста, который в настоящее время задействован в Североатлантическом совете. "Фактически, лишь небольшому числу реальных дипломатов придется покинуть миссии", — добавил Хербст.

В рассекреченном документе офиса генерального инспектора госдепартамента США приводятся данные относительно числа сотрудников, состоявших на службе дипмиссии США в РФ в 2013 году. "На службе миссии находятся 1279 сотрудников, в том числе 301 гражданин США, работающий по прямому найму, и 934 сотрудника штата, нанятых внутри страны", — говорится в документе.

Как пишет портал, очевидно, что в американской миссии произойдет значительное сокращение административно-технического персонала. "Посольство по-прежнему будет в состоянии выполнять ключевые функции, но это будет мучительный процесс расстановки приоритетов", — заявил бывший сотрудник дипслужбы США Джефф Ратке, ныне работник Центра стратегических и международных исследований США.

Отмечается, что решение Москвы окажет влияние, в числе прочего, на консульскую деятельность США в РФ. Кроме того, оно, вероятнее всего, коснется программ госдепартамента по созданию положительного образа США в России, а также затронет деятельность дипмиссии в области публичной дипломатии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность. Кроме того, будет закрыт доступ к некоторым объектам США в России.

Это стало ответом на действия администрации предыдущего президента США Барака Обамы. В конце декабря 2016 года США приняли пакет антироссийских санкций, мотивируя это якобы "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Москва категорически отрицает выдвинутые обвинения, называя их бездоказательными.