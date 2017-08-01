Израиль согласен на встречу Нетаньяху и Аббаса без предварительных условий

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Израиль согласен на встречу премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и лидера Палестины Махмуда Аббаса, но ситуация вокруг Храмовой горы должна успокоиться, а Палестина не должна выдвигать предварительных условий, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Позиция Израиля известна: мы согласны начать диалог, но без каких-либо предварительных условий, которые пытается навязать палестинская сторона. Если говорить о возобновлении мирного процесса, то, может быть, вернемся к реальности: было заявление международного квартета, в Иерусалиме прошла встреча, они общались и с нашей, и с палестинской стороной. Заявление квартета по итогам консультаций вполне нас устраивает. По поводу встречи: наш премьер Нетаньяху не раз заявлял, что он не только завтра, но уже сегодня, образно говоря, готов встретиться с Абу Мазеном (Махмудом Аббасом)", — сказал посол.

"Должны все успокоиться", — добавил он, отвечая на вопрос, может ли ситуация вокруг Храмовой горы повлиять на перспективы встречи.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль заявил, что Израиль должен вернуться к состоянию до кризиса 14 июля, и это условие для проведения встречи между Махмудом Аббасом и Биньямином Нетаньяху.

"Когда был первый теракт (перед обострением вокруг Храмовой горы) – нападение на наших полицейских, тогда Абу Мазен понял всю взрывоопасность, и был телефонный звонок, и тогда он как будто осудил этот акт, выразил соболезнования. Про поселение Халамиш он уже ничего не сказал, в смысле, что там зарезали семью, это он уже не нашел нужным осудить", — добавил посол Израиля в РФ.

Еще в 2016 году президент РФ предложил провести в Москве встречу Нетаньяху с Аббасом. Оба лидера заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, призванной способствовать возобновлению мирных переговоров. Однако в публичных выступлениях они возложили друг на друга ответственность за то, что саммит до сих пор не согласован.