США перебросят 12 истребителей F-16 на базу в Южной Корее

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. США планируют в августе перебросить на авиационную базу в Южной Корее 12 истребителей F-16 и около 200 военнослужащих на четыре месяца, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте американских ВВС.

"Приблизительно 200 военнослужащих ВВС и 12 истребителей F-16 Fighting Falcon эскадрильи авиации Национальной гвардии США готовы направиться на авиабазу Кунсан, Южная Корея, в рамках ротации на четыре месяца. Ожидается, что самолеты и военнослужащие прибудут на базу в августе", — говорится в заявлении.

Тихоокеанские ВВС отмечают, что отправка проводится в рамках выполнений обязательств США по обеспечению безопасности в западной части Тихого океана и поддержанию мира в регионе.

Отправка американских самолетов в Южную Корею проводится на фоне напряженности в регионе, связанной с ракетными испытаниями в КНДР.

В КНДР 29 июля заявили о втором успешном пуске ракеты "Хвасон-14". По данным Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), ракета пролетела 47 минут и 12 секунд, дальность ее полета составила 998 км, максимальная высота — 3724,9 км.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз была испытана межконтинентальная баллистическая ракета, такого же мнения придерживаются в США. По данным российского Минобороны, ракета поднялась на 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря.