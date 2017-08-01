Более 80% бразильцев подозревают президента в коррупции, показал опрос

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 80% бразильцев выступают за предъявление обвинений в коррупции президенту Мишелу Темеру, сообщает телеканал TeleSur со ссылкой на опрос компании Ibope.

Согласно результатам исследования, 81% опрошенных поддержали идею о выдвижении обвинений главе государства. При этом 79% респондентов полагают, что в случае, если депутаты проголосуют против обвинений, они будут соучастниками предполагаемых преступлений президента.

Ранее сообщалось, что Палата депутатов бразильского парламента проголосует по вопросу о предъявлении обвинений Темеру 2 августа.

В конце июня обвинения в коррупции против президента были направлены в нижнюю палату конгресса. Ранее генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против Темера. Для положительного ответа на вопрос о начале судебного процесса необходимы голоса двух третей членов палаты депутатов, или 342 голоса.

Расследование в отношении Темера ведется в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.