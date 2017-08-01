МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Если украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов, вслепую посадивший в Стамбуле самолет со 120 пассажирами, примет решение о переходе в российское гражданство, он сможет сделать это по упрощенной процедуре, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия").

Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа. Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика орденом "За мужество". Однако вскоре Акопов подвергся резкой критике в интернете за якобы симпатии к России из-за того, что на своей странице в соцсети разместил фото главы МИД России. МИД России пригласил украинского пилота в РФ.

"То, что он (Акопов – ред.) разместил на своей странице фотографии, связанные с современной Россией, то, естественно, это вызвало шквал недовольства от националистов. Поэтому, с учетом того, что таких людей (националистов – ред.) очень много на Украине, их не десятки, их сотни, тысячи, Госдума и приняла закон об упрощенном получении (российского – ред.) гражданства для лиц, проживающих на территории Украины. Сегодня необязательно получать от МИД Украины документ или справку об отказе в (украинском – ред.) гражданстве… Поэтому если данный летчик примет такое решение, то сегодня для этого созданы все нормальные механизмы получения гражданства России… Для таких людей, патриотов, всегда найдется место в России", — сказал Водолацкий РИА Новости.

Парламентарий добавил, что на настоящий момент украинцев, получающих российское гражданство, очень много во всех миграционных пунктах, особенно на территории Ростовской и Воронежской областей. "Сотни заявлений на.. получение гражданства, то есть закон уже начинает работать", — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля подписал закон, который устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев. Предусматривается, что граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая — направляется на Украину. Такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины. Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в свою очередь обратил внимание на то, что фактически МИД России высказал Акопову поддержку и заявил о защите в случае преследования пилота на его родине. "Акопов сам должен выбирать, как ему поступить", — сказал Цеков РИА Новости во вторник.

Он отметил, что для граждан Украины в России должны быть созданы "максимальные возможности для жизни в нашей стране, работы здесь, поскольку мы – единый народ". По причине этого единства, как считает сенатор, не стоит и зеркально отвечать на возможное введение визового режима киевскими властями: РФ не может принимать меры против украинцев.