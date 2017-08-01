Власти Индонезии разрешат доступ к Telegram

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр коммуникации и информационных технологий Индонезии Рудиантара заявил, что правительство позволит мессенджеру Telegram функционировать на территории страны, так как компания предпринимает шаги для борьбы с нежелательным контентом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщает агентство, Рудиантара до встречи в Джакарте с основателем Telegram Павлом Дуровым заявил, что они "договорились сохранить доступ к Telegram".

Ранее портал Coconuts со ссылкой на министерство коммуникаций и информационных технологий Индонезии сообщал, что правительство страны заблокировало мессенджер Telegram. По данным портала, интернет-пользователи в Индонезии стали замечать, что не могут войти в мессенджер через сети нескольких операторов связи.

Павел Дуров объявил о создании команды специалистов по Индонезии для того, чтобы оптимизировать процесс удаления запрещенного контента из Telegram. Он также отметил, что весь контент, на который пожаловались в Индонезии, удален.