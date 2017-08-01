В Кремле не видят проблемы в визитах Пенса в Грузию и Эстонию

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит вице-президента США Майкла Пенса в Грузию и Эстонию, заявил, что здесь нет никаких проблем, они появляются только тогда, когда действия ведут к расширению НАТО у границ РФ.

"Это суверенные страны, которые, безусловно, выстраивают по своему усмотрению отношения с международными партнерами. Здесь никакой проблемы быть не может", — сказал Песков.

По его словам, подобное взаимодействие может вызывать беспокойство, если оно связано с расширением военного альянса в сторону российских границ. "Подобное сотрудничество становится проблемой для нас, когда оно влечет за собой расширение различных альянсов и военной инфраструктуры этих альянсов в сторону наших границ. Это вызывает нашу обеспокоенность", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

"Безусловно, мы с уважением относимся к отношениям наших соседних государств с США и другими государствами мира", — добавил он.

По словам Пескова, заявление Пенса о действиях РФ в ответ на американские санкции не имеет никакого отношения к вопросам международной безопасности. "Это решение к безопасности не имеет никакого отношения, поэтому я бы никак не стал комментировать заявление вице-президента. Я не вижу связи", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание Пенса о том, что недавние дипломатические действия России не повлияют на приверженность США своей безопасности, безопасности союзников и свободолюбивых стран по всему миру.