Пенс пообещал, что США продолжат помогать Грузии

ТБИЛИСИ, 1 авг – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Находящийся с визитом в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская сторона поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и будет прикладывать усилия для того, чтобы помочь Грузии мирно решить данную проблематику.

Вице-президент США с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл из Таллина, где он провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

"США продолжат поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, продолжат утверждение обороноспособности грузинской армии, и в то же время мы постараемся прикладывать усилия для достижения мирного урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности Грузии", — заявил Пенс во время совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Вице-президент выразил надежду, что мир и стабильность сохранится в регионе и во всем мире.

В то же время Пенс подчеркнул, что "администрация Дональда Трампа всегда ответит строго тем странам, у кого появится претензия на посягательство на территориальную целостность и суверенитет Грузии". Он добавил, что США продолжат углублять отношения с Грузией.

Грузинский премьер в свою очередь заявил, что "поддержка США особо важна в процессе мирного урегулирования конфликта с Россией".

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Суверенитет бывших грузинских автономий был признан Россией в 2008 году.