МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Если США распространят санкции на сотрудничество с РФ по борьбе с терроризмом, распространению оружия массового поражения, это станет роковой ошибкой администрации Дональда Трампа, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Если США распространят свои и без того необоснованные и бессмысленные санкционные решения ещё и на взаимодействие с Россией по решению горячих проблем современности — терроризма, распространения ОМП, трансграничной преступности, незаконной миграции — это станет роковой ошибкой нынешнего американского руководства, всё более безответственного и непредсказуемого в своих действиях", — сказал сенатор.

По его словам, ближайший "чек-пойнт" — это очередные раунды переговоров в Астане и Женеве по Сирии. "Подготовка к ним должна внести хотя бы временную ясность во все более неясные планы Трампа на международном направлении", — заключил Косачев.

Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Теперь у президента США 10 дней, чтобы подписать или отклонить этот закон.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".