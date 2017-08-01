МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Нынешние власти Украины заинтересованы в том, чтобы поскорее забыть о соглашении, которое заключил с оппозицией в 2014 году экс-президент Виктор Янукович, заявил в интервью РИА Новости бывший глава администрации украинского президента Андрей Клюев.

Ранее адвокаты Януковича направили в администрацию президента Украины запрос о предоставлении заверенной копии соглашения об урегулировании кризиса на Украине, которое было подписано 21 февраля 2014 года Януковичем и представителями оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Однако затем, по словам защиты Януковича, в администрации сообщили, "что такого документа в администрации президента нет".

"Очевидно, что нынешний режим желает быстрее забыть о том соглашении, так как, нарушив его, они совершили антиконституционный вооруженный государственный переворот", — сказал Клюев.

По его мнению, лидеры оппозиции изначально не собирались выполнять мирное соглашение. "У них был план совершения государственного переворота и насильственной смены власти. А подписание соглашения – сознательный обман со стороны оппозиции, лишь создание видимости желания мирным путем урегулировать кризис. Как только подразделения Внутренних войск были отведены из правительственного квартала Киева, группировки радикалов немедленно этим воспользовались", — отметил бывший глава администрации.

Кроме того, Клюев полагает, что лидеры стран Европы, "которые должны были выступить гарантами" выполнения соглашения, "также не горят желанием вспоминать об этом документе, так как не выполнили своих обязательств, под которыми поставили подпись". По его мнению, невыполнение мирного соглашения было ударом по репутации министров иностранных дел Франции, Германии и Польши – Лорана Фабиуса, Франка-Вальтера Штайнмайера и Радослава Сикорского.

"Выступив гарантами его выполнения, они не предприняли ни единого действия для его реализации, хотя имели рычаги влияния на тогдашнюю оппозицию. Это означает только одно – они также изначально были заинтересованы в совершении государственного переворота в Украине", — считает Клюев.

Он также рассказал, что сразу после переворота, утром 22 февраля 2014 года, Янукович написал письма Штайнмайеру, Сикорскому и Фабиусу, где еще раз напомнил им, что их страны являются гарантами выполнения мирного соглашения. "Виктор Янукович просил вмешаться в процесс разрешения политического кризиса в Украине, которая уже находилась в состоянии хаоса и на пороге гражданской войны", — подчеркнул Клюев, отметив, что письма остались без ответа.