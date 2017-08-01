МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Нынешние власти Украины заинтересованы в том, чтобы поскорее забыть о соглашении, которое заключил с оппозицией в 2014 году экс-президент Виктор Янукович, заявил в интервью РИА Новости бывший глава администрации украинского президента Андрей Клюев.
"Очевидно, что нынешний режим желает быстрее забыть о том соглашении, так как, нарушив его, они совершили антиконституционный вооруженный государственный переворот", — сказал Клюев.
По его мнению, лидеры оппозиции изначально не собирались выполнять мирное соглашение. "У них был план совершения государственного переворота и насильственной смены власти. А подписание соглашения – сознательный обман со стороны оппозиции, лишь создание видимости желания мирным путем урегулировать кризис. Как только подразделения Внутренних войск были отведены из правительственного квартала Киева, группировки радикалов немедленно этим воспользовались", — отметил бывший глава администрации.
"Выступив гарантами его выполнения, они не предприняли ни единого действия для его реализации, хотя имели рычаги влияния на тогдашнюю оппозицию. Это означает только одно – они также изначально были заинтересованы в совершении государственного переворота в Украине", — считает Клюев.
Он также рассказал, что сразу после переворота, утром 22 февраля 2014 года, Янукович написал письма Штайнмайеру, Сикорскому и Фабиусу, где еще раз напомнил им, что их страны являются гарантами выполнения мирного соглашения. "Виктор Янукович просил вмешаться в процесс разрешения политического кризиса в Украине, которая уже находилась в состоянии хаоса и на пороге гражданской войны", — подчеркнул Клюев, отметив, что письма остались без ответа.