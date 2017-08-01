В Херсонской области все первоклассники будут обучаться на украинском языке

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Все первоклассники в школах Херсонской области будут учиться на украинском языке, на него переводят с нового учебного года и 26 школ с русским языком обучения, сообщил местному информационному агентству "ПИК" начальник управления образования, науки и молодежи Херсонской областной администрации Евгений Криницкий.
"Все первые классы Херсонской области с этого учебного года перейдут на украинский язык обучения", — сказал Криницкий. По его словам, такое решение было принято на коллегии областной администрации в июне. "Это принципиальная государственная позиция", — заявил начальник управления.
В связи с этим учителя будут проходить переподготовку, заявил Криницкий, выразив уверенность, что учителя готовы работать на украинском языке. "С этим проблем нет", — подчеркнул начальник профильного управления. Он также рассказал, что большинство родители стремятся, чтобы обучение было на украинском языке.
Что касается русского языка, то, по словам чиновника, он будет преподаваться как язык национальных меньшинств. "Зависит от каждого учебного плана. В некоторых школах будет преподаваться как факультатив, в некоторых — как предмет", — отметил Криницкий.