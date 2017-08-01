В Херсонской области все первоклассники будут обучаться на украинском языке

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Все первоклассники в школах Херсонской области будут учиться на украинском языке, на него переводят с нового учебного года и 26 школ с русским языком обучения, сообщил местному информационному агентству "ПИК" начальник управления образования, науки и молодежи Херсонской областной администрации Евгений Криницкий.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич ранее заявила, что министерство взяло курс на увеличение объема изучения украинского языка в школах с преподаванием на языках нацменьшинств. Согласно данным переписи населения Украины 2001 года, в Херсонской области проживали 82% украинцев и 14,1% русских.

"Все первые классы Херсонской области с этого учебного года перейдут на украинский язык обучения", — сказал Криницкий. По его словам, такое решение было принято на коллегии областной администрации в июне. "Это принципиальная государственная позиция", — заявил начальник управления.

Он отметил, что учебники будут закупаться за счет местных бюджетов. "Все учебники есть в издательствах… Учителя должны сказать, по каким учебникам и каких авторов им будет удобней работать", — добавил Криницкий.

В связи с этим учителя будут проходить переподготовку, заявил Криницкий, выразив уверенность, что учителя готовы работать на украинском языке. "С этим проблем нет", — подчеркнул начальник профильного управления. Он также рассказал, что большинство родители стремятся, чтобы обучение было на украинском языке.

Что касается русского языка, то, по словам чиновника, он будет преподаваться как язык национальных меньшинств. "Зависит от каждого учебного плана. В некоторых школах будет преподаваться как факультатив, в некоторых — как предмет", — отметил Криницкий.