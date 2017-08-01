Пенс уверен, что Трамп подпишет закон об антироссийских санкциях

ТБИЛИСИ, 1 авг – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Находящийся с визитом в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс выразил уверенность, что президент Дональд Трамп окончательно узаконит санкции в отношении России.

Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. На прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Теперь у президента США 10 дней, чтобы подписать или отклонить этот закон.

Вице-президент США с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл с двухдневным визитом в Грузию накануне из Таллина, где он провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

"Мы уверены, что существует возможность улучшения отношений с Россией, время покажет. Однако переговоры между сторонами начинаются с признания позиций друг друга и уважения каждого партнера. Санкции, которые окончательно будут подписаны Трампом, станут доказательством того, что мы делаем то, что говорим", — заявил Пенс во время совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили.