Косачев прокомментировал введение США санкций против Мадуро

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Вмешательство во внутренние дела других государств уже нескрываемо ставится в центр внешней политики США, при этом минфин превратился в глобальный карательный орган, который сам решает, где есть демократия, а где – нет, заявил во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Введение санкций против президента Венесуэлы (Николаса) Мадуро – и особенно их обоснование (за "подрыв демократии") – явный признак реидеологизации американской внешней политики", — написал сенатор в Facebook

По его словам, с приходом Трампа к власти в США многие не без оснований рассчитывали, что, возможно, впервые за многие годы в международных подходах Вашингтона возобладают прагматизм, гибкость, договороспособность, а не логика крестовых походов, идеологических санкций и "цветных революций". "Увы, похоже "идеологи" победили "прагматиков", — сказал политик.

"Минфин США превратился в некий глобальный карательный орган, который по своему усмотрению решает, где демократия, а где – нет, кого наказывать, а кого поощрять. Кубинский опыт ничему не научил Америку, а, судя по нынешней антироссийской активности, в Вашингтоне уже вошли в санкционный вкус. Обозначили даже санкции против Китая, и, как говорится, нет им предела", — подчеркнул он.

Вмешательство во внутренние дела других государств уже нескрываемо ставится в центр внешней политики США, не терпящих равенства с собой от кого бы то ни было, отметил Косачев. "До начала Второй мировой войны в ходу был термин "умиротворение агрессора". Вряд ли лояльные союзники США в послевоенный период предполагали, чем может обернуться их соглашательство со всё более агрессивной претензией США на единоличное лидерство в мире", полагает сенатор.

"Доумиротворяли. А потому для начала всем остальным, а затем и самим лоялистам нужно делать вывод: Вашингтон на тропе войны, и чья демократия не понравится минфину США следующей, можно только гадать", — заключил глава комитета СФ.