Турчинов потребовал привести зарплату украинских военных к стандартам НАТО

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов потребовал от властей повысить зарплату военнослужащим и привести ее структуру к стандартам НАТО.

В январе 2016 года на Украине было увеличено денежное обеспечение военнослужащих. Солдат получает от 7 тысяч гривен (270 долларов), а командир бригады — от 16 тысяч гривен (620 доллара). Кроме того, военным, которые несут службу на линии соприкосновения в Донбассе, полагается денежное вознаграждение в размере от 7,5 тысячи гривен (290 долларов), а на второй линии — 3,5 тысячи гривен (135 долларов).

"Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% — должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%… Я требую при бюджетном планировании, которое происходит сейчас, значительно повысить денежное содержание наших военнослужащих", — написал Турчинов во вторник на своем сайте.

По его словам, достойное обеспечение военнослужащих является вопросом национальной безопасности.

Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов), или 5% ВВП.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.