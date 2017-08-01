В ЛНР обвинили осужденного в России украинца в подготовке терактов

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Осужденный в России на 12 лет за участие в подготовке теракта Алексей Сизонович причастен к подготовке и совершению целого ряда терактов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявила журналистам руководитель пресс-службы министерства госбезопасности ЛНР Евгения Любенко.

Ранее 31 июля Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Алексея Сизоновича за участие в подготовке теракта, который планировалось совершить в сентябре прошлого года.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий выявлено, что данный гражданин Украины (Алексей Сизонович – ред.) причастен к подготовке и совершению целого ряда террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры, в частности, к осуществлению взрывов объектов транспортного сообщения (ЛНР – ред.)", — заявила Любенко.

В сентябре 2016 года сотрудниками УФСБ по Ростовской области был обнаружен тайник, в котором находились предметы и вещества, используемые для изготовления самодельных взрывных устройств.

При проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий был задержан Сизонович, который в ходе следствия дал признательные показания о том, что организовал схрон по заданию Службы безопасности Украины с целью совершения террористического акта на одном из железнодорожных вокзалов Ростовской области. Уголовные дела в отношении Сизоновича расследовались следственным отделом УФСБ по Ростовской области.

Ранее ФСБ РФ обнародовала оперативную видеосъемку, на которой Сизонович признался, что в 2014 году был завербован разведкой Украины. В Министерстве госбезопасности ЛНР утверждают, что после вербовки он был заброшен на территорию республики "для осуществления террористической и диверсионной деятельности".

"МГБ ЛНР располагает неопровержимыми доказательствами того, что все операции разрабатывались и исполнялись Сизоновичем по приказам и заданиям Главного управления разведки МО Украины. Пройдя обучение минно-взрывному делу, он также обеспечивал самодельными взрывными устройствами диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в республике по заданиям спецслужб Украины", — пояснила Любенко.

По ее словам, МГБ ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении Сизоновича за совершение уголовного преступления: гражданина Украины, уже осужденного в РФ, в самопровозглашенной республике обвиняют в государственной измене, диверсиях, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном изготовление взрывчатых веществ.

"Самодельные взрывные устройства, изготовленные Сизоновичем, использовались не только диверсионно-разведывательными группами, но и членами неонацистских группировок батальона "Азов" и других объединений радикальной направленности. По результатам расследования установлено, что взрывное устройство, применённое членами группировки "Ультрас "Черно-белые" для подрыва памятного знака "Звезда Победы" (в Луганске – ред.), также было изготовлено Сизоновичем", — дополнила руководитель пресс-службы ведомства.

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