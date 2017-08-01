В ЛНР обвинили осужденного в России украинца в подготовке терактов

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Осужденный в России на 12 лет за участие в подготовке теракта Алексей Сизонович причастен к подготовке и совершению целого ряда терактов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявила журналистам руководитель пресс-службы министерства госбезопасности ЛНР Евгения Любенко.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий выявлено, что данный гражданин Украины (Алексей Сизонович – ред.) причастен к подготовке и совершению целого ряда террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры, в частности, к осуществлению взрывов объектов транспортного сообщения (ЛНР – ред.)", — заявила Любенко.
В сентябре 2016 года сотрудниками УФСБ по Ростовской области был обнаружен тайник, в котором находились предметы и вещества, используемые для изготовления самодельных взрывных устройств.
При проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий был задержан Сизонович, который в ходе следствия дал признательные показания о том, что организовал схрон по заданию Службы безопасности Украины с целью совершения террористического акта на одном из железнодорожных вокзалов Ростовской области. Уголовные дела в отношении Сизоновича расследовались следственным отделом УФСБ по Ростовской области.
"МГБ ЛНР располагает неопровержимыми доказательствами того, что все операции разрабатывались и исполнялись Сизоновичем по приказам и заданиям Главного управления разведки МО Украины. Пройдя обучение минно-взрывному делу, он также обеспечивал самодельными взрывными устройствами диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в республике по заданиям спецслужб Украины", — пояснила Любенко.
По ее словам, МГБ ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении Сизоновича за совершение уголовного преступления: гражданина Украины, уже осужденного в РФ, в самопровозглашенной республике обвиняют в государственной измене, диверсиях, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном изготовление взрывчатых веществ.
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