Фонд Доктора Лизы привез в 2017 году на лечение более 40 детей из Донбасса

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Благотворительный фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" вывез из Донбасса на лечение в РФ более 40 детей с начала 2017 года, сообщила журналистам член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

"Сегодня мы проводим эвакуацию тяжелобольных детей. У нас семь детей. Это дети с онкологическими, нейрохирургическими заболеваниями, офтальмологическими серьезными проблемами… 36 детей уже было эвакуировано в этом году и они все уже вернулись назад. Вместе с этими детьми получается 43 ребенка", — сказала Авилова.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.

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