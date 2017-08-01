Социологи выяснили, чего боятся граждане Германии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Изменение климата, новые войны и теракты являются в настоящий момент главными страхами граждан Германии, свидетельствует опрос института изучения общественного мнения Kantar Emnid, проведенный для изданий медиагруппы Funke.

По данным опроса, 71% немцев считают, что глобальное потепление несет особую угрозу, 65% опрошенных боятся новых войн, 63% — терактов.

Далее в рейтинге страхов следуют преступность (62%), бедность в старости (59%), приток беженцев (45%) и безработица (33%).

Опрос проводился 26 и 27 июня среди тысячи граждан Германии. Респондентам разрешалось выбрать несколько из семи представленных вариантов.