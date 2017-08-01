Колумнист Guardian: от "поединка" США и Евросоюза выиграет Путин

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Колумнист The Guardian Натали Нугайред объяснила, почему, на ее взгляд, Евросоюз не обрадовался новому законопроекту США о санкциях против России.

"Вместо того, чтобы аплодировать действиям Вашингтона по отношению к России, Евросоюз испытывает ярость. Российский лидер снова в выигрыше из-за сумасшествия вокруг Дональда Трампа", — пишет она.

Представители ЕС четко дали понять, что недовольны. Глава МИД Германии заявил, что США преследуют собственные экономические интересы и хотят вынудить Европу закупать американский сжиженный газ. Французское правительство усомнилось в том, что законопроект конгресса соответствует международным правовым нормам. А глава Еврокомиссии Жан-Клодж Юнкер был так возмущен, что призвал к ответным мерам.

"В этом эпизоде Евросоюз повел себя так, словно он объединился с Путиным против конгресса". — констатирует Нугайред.

По ее словам, когда в Брюсселе говорят о том, что новые санкции могут не объединить ЕС, а привести к расколу в его рядах, о том, что разногласия существуют уже давно, "ловко умалчивается".

В частности, европейцы не могут прийти к единому мнению по ситуации с "Северным потоком-2": Центральная Европа и Прибалтика выступают против строительства газопровода, а Германия, напротив, в ярости от того, что новые санкции США могут сказаться на этом проекте.

Жалуясь на действия конгресса, ЕС противоречит собственным обещаниям, считает Нугайред. Два месяца назад Ангела Меркель утверждала, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки. С точки зрения колумниста, это означает, что Брюссель должен противостоять Трампу. Не демонстрируя солидарности с американскими законодателями, пытающимися "сдержать пропутинские инстинкты" американского президента, он это делать отказывается.

Нугайред перечисляет несколько причин этого: в Германии Ангела Меркель ждет переизбрания и старается прислушиваться к деловым кругам, равно как и к тем, кто выступает за более примирительный подход по отношению к России.

Во Франции Эммануэль Макрон старается не противоречить мнению Меркель, к тому же он, как оказалось, пытался добиться расположения Трампа.

Центральная и Восточная Европа не против американского законопроекта, но они играют менее важную роль, чем французско-германский союз, а польское популистское правительство нарочито дружелюбно относится к американскому президенту.

Что касается Великобритании, то она, полностью сосредоточенная на Brexit, почти всецело исчезла с европейской арены, рассуждает автор.

Главной же причиной конфликта с Вашингтоном она называет отсутствие полномасштабных политических дискуссий в ЕС: Еврокомиссию больше интересуют установленные деловые связи, а не геополитика, резюмирует Нугайред.