Власти ЛНР назвали терактом подрыв памятника в Луганске

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал подрыв памятного знака погибшим ополченцам в Луганске терактом.
"Многократно показав свое бессилие на поле боя, за столом переговоров и в организации блокады, киевский режим занялся единственным делом, которое у него пока получается, – крушить памятники", — говорится в обращении Плотницкого, опубликованном на его официальном сайте.
По его мнению, подобные события свидетельствуют о том, что украинский президент Петр Порошенко в качестве метода решения конфликта в Донбассе "избрал террористические акты".
"Но Донбасс – не Украина! Все вместе мы защитим свою землю, своих детей, свои памятники. Сейчас для этого важнее всего сплочение и бдительность", — говорится в заявлении главы ЛНР.
Плотницкий призвал жителей республики сообщать на "горячую линию" о подозрительных личностях и предметах.
Памятный знак в честь погибших ополченцев "Они стояли за Родину" был установлен в парке Дружбы народов в мае 2015 года. В ночь на 1 сентября 2016-го памятник подорвали неизвестные, тогда скульптура также была повреждена.