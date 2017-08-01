Власти ЛНР назвали терактом подрыв памятника в Луганске

Поврежденный в результате взрыва памятный знак погибшим ополченцам Они стояли за Родину в Луганске

Поврежденный в результате взрыва памятный знак погибшим ополченцам Они стояли за Родину в Луганске

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал подрыв памятного знака погибшим ополченцам в Луганске терактом.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах ЛНР, в ночь на вторник неизвестные вновь пытались взорвать памятник "Они стояли за Родину". По предварительным данным, заряд был прикреплен на одну из скульптур.

"Многократно показав свое бессилие на поле боя, за столом переговоров и в организации блокады, киевский режим занялся единственным делом, которое у него пока получается, – крушить памятники", — говорится в обращении Плотницкого, опубликованном на его официальном сайте.

По его мнению, подобные события свидетельствуют о том, что украинский президент Петр Порошенко в качестве метода решения конфликта в Донбассе "избрал террористические акты".

"Но Донбасс – не Украина! Все вместе мы защитим свою землю, своих детей, свои памятники. Сейчас для этого важнее всего сплочение и бдительность", — говорится в заявлении главы ЛНР.

Плотницкий призвал жителей республики сообщать на "горячую линию" о подозрительных личностях и предметах.

Памятный знак в честь погибших ополченцев "Они стояли за Родину" был установлен в парке Дружбы народов в мае 2015 года. В ночь на 1 сентября 2016-го памятник подорвали неизвестные, тогда скульптура также была повреждена.