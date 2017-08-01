В Турции начался суд по делу о захвате авиабазы при попытке госпереворота

АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Суд над 486 обвиняемыми в захвате авиабазы "Акынджи" во время попытки военного переворота в Турции в июле прошлого года начался в Анкаре, передает во вторник телеканал NTV.

C базы "Акынджи", которая стала штабом мятежников, поднимались истребители и вертолеты, которые наносили авиаудары по зданию турецкого парламента и другим стратегическим объектам в Анкаре во время попытки переворота.

Главным обвиняемым на процессе является оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который проживает в США. Его и 44 других обвиняемых прокуратура требует приговорить к пожизненному заключению. Отмечается, что 461 обвиняемый находится под арестом, 18 под подпиской о невыезде, семь — в розыске.

Около здания суда в Анкаре, где проходит процесс, усилены меры безопасности. Там собралась группа демонстрантов, требующих для обвиняемых самого сурового наказания. Полиция оттесняет их от здания суда.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота Гюлена и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

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