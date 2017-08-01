Во Франции нашли тела двух выходцев из России, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 1 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Двое выходцев из России, длительное время проживавших во Франции, были обнаружены мертвыми в департаменте Нор на севере страны, передает газета Le Figaro.

Речь идет о мужчине и женщине в возрасте около 40 лет. Пара проживала во Франции примерно 15 лет.

Сообщается, что страшную находку сделали полицейские и спасатели, к которым обратились друзья пары, давно не получавшие от них новостей.

Вскрыв квартиру, представители правоохранительных органов обнаружили два трупа. Предположительно, смерть наступила около 10 дней назад.

Основной версией произошедшего считается самоубийство, поскольку следов борьбы обнаружено не было. Пролить свет на обстоятельства гибели россиян помогут результаты аутопсии.