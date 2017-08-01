Япония заявила протест КНР из-за разработки газа в Восточно-Китайском море

ТОКИО, 1 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Япония заявила протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с работой китайских судов на газовых месторождениях в спорном районе Восточно-Китайского моря, об этом перед журналистами заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

"Со стороны Китая около разделительной линии (которая проходит по границе исключительной экономической зоны Японии – ред.) китайская сторона остановила буровое судно и проводит какие-то работы. Это вызывает крайнее сожаление, Япония заявила протест Китаю по дипломатическим каналам. Японское правительство настаивает на прекращении односторонних действий по разработке (газа – ред.) и попыток придать им вид свершившегося факта", — приводит слова Кисиды телеканал NHK

Аналогичную точку зрения высказал и генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга. На пресс-конференции во вторник он заявил, что Япония "требует прекратить попытки одностороннего освоения". Он подчеркнул также, что Япония настаивает на скорейшем возобновлении переговоров, которые позволили бы заключить соглашение о совместной разработке.

КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония периодически обнаруживает пламя над вышками. Не исключено, что на месторождениях уже идет добыча газа.

В 2008 году Япония и Китай договорились о совместной разработке месторождений, которые находятся в спорном районе, и приступили к переговорам по конкретному воплощению соглашения. Однако после столкновения китайского рыболовецкого траулера с кораблем японской службы безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку в 2010 году, переговоры были прерваны китайской стороной.