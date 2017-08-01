МИНСК, 1 авг – РИА Новости, Нина Гурина. Реакция ряда стран на предстоящие осенью белорусско-российские военные учения "Запад-2017" является частью геополитической игры, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты белорусского парламента Сергей Гайдукевич.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что во время учений "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, США вдвое увеличат в Литве число истребителей полицейского патрулирования. Кроме того, увеличится число военнослужащих, техники и кораблей. США разместят по роте военнослужащих в каждой из стран Балтии накануне учений "Запад-2017", сообщил американский посол в Эстонии Джеймс Мелвилл.

"У каждого свои игры… Это геополитические, тактические игры", — сказал Гайдукевич, комментируя планируемое увеличение числа американских военных на период белорусско-российских учений.

Собеседник агентства выразил недоумение нагнетанием обстановки. По его словам, развитие отношений между рядом стран и так уже "загнано в тупик, "холодная война" в полном разгаре". "Зачем еще нагнетать?" — подчеркнул он.

Гайдукевич заметил, что "подавляющее большинство людей в Европе даже и не знали бы об этих учениях, если бы не постоянное муссирование этой темы в СМИ", а высказываемые отдельными западными политиками опасения в связи с предстоящими учениями "не стоят выеденного яйца".

"У кого-то учения вызывают озабоченность? Рядом происходят вещи, которые должны вызывать гораздо большую озабоченность. Кто-то боится, что учения могут быть потенциально направлены против кого-то… Кроме смеха это ничего не вызывает. Кто-то беспокоится, что якобы российские военные здесь останутся (в Белоруссии после учений – ред.). Бред, у разумных людей никакой такой озабоченности быть не может", — считает Гайдукевич.

Он напомнил о длительном тесном сотрудничестве Белоруссии и России в военной сфере. "А это – обыкновенные учения. С той стороны (в западных странах – ред.) учения проходят постоянно, и никто с ума не сходит. Думаю, эта истерия рано или поздно закончится. Озабоченность высказывают одни и те же игроки. Я очень много встречаюсь с коллегами из западных стран, Польши, Австрии, Италии… никто меня про учения не спрашивал, таких вопросов об "озабоченности" не возникало", — добавил Гайдукевич.