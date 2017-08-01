Силовики почти 60 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские силовики 56 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 56 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.
По его словам, в результате обстрелов поврежден жилой дом на западе Донецка.
Как сообщили в МЧС ДНР, в результате обстрела со стороны украинских силовиков в селе Саханка на юге Донбасса произошел пожар. "Тридцать первого июля Новоазовский район, село Саханка – пожар вследствие попадания взрывоопасного предмета. Огнем уничтожено сено общим весом четыре тонны", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.