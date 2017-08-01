Силовики почти 60 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские силовики 56 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 56 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, в результате обстрелов поврежден жилой дом на западе Донецка.

Как сообщили в МЧС ДНР, в результате обстрела со стороны украинских силовиков в селе Саханка на юге Донбасса произошел пожар. "Тридцать первого июля Новоазовский район, село Саханка – пожар вследствие попадания взрывоопасного предмета. Огнем уничтожено сено общим весом четыре тонны", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.