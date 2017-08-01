Венесуэльская полиция задержала двух лидеров оппозиции

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Полиция задержала двух лидеров венесуэльской оппозиции Леопольда Лопеса и Антонио Ледесму в их домах, сообщают близкие политиков.
Позднее Тинтори разместила видео, на котором запечатлен момент задержания около 00.27 (07.27 мск). Оппозиционер в размещенном ролике выходит из дома в окружении стражей порядка, после чего его сажают в автомобиль полиции.
Что касается Ледесмы, о его задержании в своем Twitter сообщил депутат Национальной Ассамблеи Ричард Бланко, также опубликовавший видео, на котором оппозиционера выводят из дома сотрудники спецслужб.
В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.