На востоке Индии число жертв ударов молний увеличилось до 35

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг — РИА Новости. По меньшей мере 35 человек погибли, еще 18 пострадали в результате ударов молний в индийском штате Орисса, сообщает издание New Indian Express.

Ранее сообщалось о 14 погибших и шести пострадавших из-за непогоды. Если в воскресенье удару стихии подверглись прибрежные округа на северо-востоке страны, то позже грозовой фронт сместился в удаленные от прибрежной зоны районы.

Наибольшее число жертв в понедельник зафиксировано в округах Самбалпур и Катака — по три погибших в каждом из них. В округе Катака в районе города Атагад молния ударила по группе из восьми студентов медицинского колледжа, все они были госпитализированы, но вскоре выписаны после оказания помощи.

Ежегодно от ударов молний в Индии погибают сотни человек. Большая часть смертельных случаев происходит в предмуссонный и муссонный сезоны (май-сентябрь). Так, по данным метеорологического департамента Индии, за 2016 год от ударов молний погибли 415 человек. Грозы являются третьей природной стихией по уровню смертности в Индии после жары и наводнений (700 и 475 жертв за 2016 год соответственно).