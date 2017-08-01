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В мире

Порошенко видит колоссальные возможности в свободной торговле с Канадой

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (2)
09:2801.08.2017
(обновлено: 09:30 01.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Вступившее в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой открывает колоссальные возможности для украинского бизнеса, считает президент Украины Петр Порошенко.

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу
Соглашение о зоне свободной торговле между Украиной и Канадой вступило в силу со вторника. Это позволит предоставить украинским экспортерам беспошлинный доступ на 98% товарных позиций. Переговоры по созданию зоны свободной торговле между Украиной и Канадой вошли в активную стадию в сентябре 2014 года. Соглашение было заключено в июле 2016 года.

"Сегодня вступает в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Этот документ открывает окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса – в торговле, в государственных закупках, в электронной коммерции. Но это гораздо важнее, чем просто торговая сделка. Это красноречивый и символический жест поддержки, это замечательное проявление особого партнерства, которое крепнет между нашими государствами", — написал президент во вторник на своей странице в Facebook.

Соглашение о ЗСТ с Канадой, в первую очередь, предусматривает углубление экономического и торгового сотрудничества. В частности, это касается торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, защиты интеллектуальной собственности и вопросов государственных закупок. Экспорт некоторых товаров будет беспошлинным только в пределах установленных квот. Это касается 108 позиций, в частности пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины и другой агропродукции.

Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих по программе разработанной в Канаде UNIFIER на Яворивском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: Канада стала жертвой своих политических инвестиций в Украину
В свою очередь, Украина обязалась отменить тарифы на 72% канадских товаров, в том числе на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки и минеральную воду. На часть экспорта из Канады пошлины отменяться не одномоментно, а в течение 3,5 и 7 лет. Сахар Киев исключил из режима свободной торговли, а на импорт мороженой свинины, субпродуктов и канадского сало установил квоты.

Соглашение также даст новые возможности оборонным предприятиям Украины. В государственном концерне "Укроборонпром" уже заявили, что беспошлинный доступ к рынку Канады позволит расширить экспортные контракты, повысить конкурентоспособность украинской продукции на международном рынке вооружения и военной техники, будет способствовать развитию и модернизации производства.

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