Спасти от травли: МИД пригласил украинского летчика-героя в Россию

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российский МИД поддержал украинского пилота Александра Акопова, который на прошлой неделе сумел вслепую посадить поврежденный самолет в аэропорту Стамбула. После травли летчика в соцсетях из-за его признаний в симпатиях к России дипломаты пригласили мужчину посетить страну.

Посадка в Стамбуле

Инцидент в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле произошел 27 июля. Тогда самолет турецкой компании Atlas Global попал в грозу. Сильный град носовой обтекатель лайнера со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины пилотов.

В результате летчик был вынужден сажать Airbus А320, на борту которого находились 121 пассажир и шесть членов экипажа, практически вслепую.

Позднее выяснилось, что за штурвалом лайнера находился украинец Александр Акопов. Президент Украины Петр Порошенко наградил пилота орденом "За мужество".

Скандал в соцсетях

Скандал разгорелся после того, как украинские пользователи увидели аватарку Акопова на странице в Facebook. Фотография самого летчика на ней соседствует со снимками министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Бурную дискуссию спровоцировал пост пользователя Сергея Наумовича, который позиционирует себя как правозащитник. Пользователь написал, что после увиденного у него "полностью меняется отношение к "герою".

"Можете закидать меня камнями, но я отказываюсь переступать через свои принципы, которые касаются российской агрессии", — заявил Наумович, после чего нецензурно выразился в адрес летчика.

Многие украинские пользователи Facebook поддержали "правозащитника". Так, некоторых возмутило то, что Акопов родом из Донецка, половина его друзей оттуда же и ни у кого из них нет "и намека на украинский флаг".

"Поставил Лаврова — значит, это его кумир, и соответственно он сепар", — написал Юхим Сербов.

Похож на Лаврова

Сам Акопов объяснил появление главы российского МИД на своей аватарке в интервью изданию "Страна.ua".

"Это наша бортпроводница меня сфотографировала. Я просто-напросто похож на Лаврова. У нас одного типажа лица, черты схожие", — подчеркнул Акопов.

По словам пилота, он поставил это изображение на аватар еще до начала войны в Донбассе.

"Я не собираюсь ее менять. Хотя после того, как я посадил самолет, и в соцсетях начали писать обо мне, сторонние люди начали мне советовать поменять аватарку. Но я понимаю, что это меркантильные интересы. Я-то не связан никак с политикой", — рассказал летчик.

Акопов отметил, что президент Украины Петр Порошенко в разговоре с ним во время награждения орденом не упомянул фотографию Лаврова.

Наибольшее возмущение украинцев вызвали слова летчика, в которых он признался в симпатиях к России.

"Да, у меня есть симпатии к России. Симпатии к российскому хоккею. А к футболу — украинскому. Но живу-то я и работаю на Украине. Обвинять меня в сепаратизме не стоит", — добавил Акопов.

"Вне политики"

Травлю пилота прокомментировал российский МИД. В ведомстве поддержали поступок Акопова.

"Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады", — говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook.

Александр Акопов работает в гражданской авиации с 1987 года. Сначала летчик летал на самолетах Донецкого объединенного авиаотряда, после чего перешел в компанию "Роза ветров". Последние три с половиной года пилот работает в турецкой авиакомпании AtlasGlobal.

Бури в украинских соцсетях

Акопов не первый украинец, который оказывается в центре скандала из-за высказываний о России. Так, например, в апреле украинские пользователи соцсетей обрушились с травлей на известного певца Ивана Дорна.

В интервью, опубликованном на Youtube, Дорн заявил, что "ему нравится думать", что русские и украинцы братья, и скоро два народа помирятся.

"Скоро, оттепель уже начинается… начинаешь понимать, что… у нас все плохо, мы воюем, и что у нас из-за этого ничего не происходит — это как-то странно", — сказал певец.

Сразу после этого украинские пользователи Facebook разразились шквалом негативных комментариев в адрес Дорна.

"Вот так жил-жил человек, музыку хорошую писал, в телешоу участвовал, украинцы его любили, за трезуб на Юрмале уважали очень — и вот на тебе", — написал один из комментаторов.

Другие предположили, что певец "продался за деньги".

Травлю певца поддержали и на "государственном" уровне. В частности, министр культуры Украины Евгений Нищук назвал высказывания Дорна "недостойными".

"У него может быть разная личная позиция, в том смысле — помогает он или не помогает (военным — ред.), но говорить о ссоре и так, как будто здесь у нас ничего не происходит, — это недостойно", — заявил чиновник.