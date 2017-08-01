В Мексике с начала года убили девять журналистов

МЕХИКО, 1 авг — РИА Новости. Еще один журналист убит в Мексике – им стал телерепортер канала CNR Лучано Ривера, застреленный в городе Росарито штата Нижняя Калифорния, сообщило в понедельник управление общественной муниципальной безопасности.Sin Embargo.
Ривера стал девятым журналистом, убитым в Мексике с начала года. Ранее были найдены сожженные останки похищенного журналиста Сальвадора Адаме. В городе Кулиакан штата Синалоа был убит Хавьер Вальдес, освещавший тему наркопреступности. Также громким стало убийство корреспондента влиятельного издания Jornada в штате Чиуауа Мирославы Брич.
Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты порядка 120 работников СМИ, 20 пропали без вести, зарегистрировано около 50 случаев нападений на здания СМИ.