Пожилой японец отбился от нападения медведя с помощью карате

ТОКИО, 1 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Японец 68 лет, практикующий каратэ, сумел отразить нападение медведя, сообщил телеканал Fuji.
"Я почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, увидел медведя. Он стоял на задних лапах и был готов к нападению. Сначала я ударил его ногой в живот, потом нанес удары в грудь, это подействовало, и медведь опустил голову, тогда я нанес еще удар ногой. Медведь убежал в горы", — рассказал мужчина.
При этом животное сумело все-таки оцарапать каратиста, но раны не являются тяжелыми.
Медведи, которые спускаются к жилью или нападают на людей в горах, не являются редкостью в Японии. Ежегодно фиксируется более 100 случаев нападения медведей на людей. Чаще всего это происходит в мае и октябре, до 10 таких нападений в год заканчиваются для людей трагически. В частности, в мае этого года в префектуре Акита медведь задрал до смерти женщину, которая собирала в горах травы. В прошлом году число жертв таких нападений в этой же префектуре достигло четырех.