Из Приморья в КНДР доставили две партии муки в качестве гумпомощи

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Две партии гуманитарного груза с мукой доставили судном "Нарва" из Находки в северокорейский порт Чондин, сообщается на странице генконсульства РФ в Чондине в Facebook.

Первую партию муки весом 2,4 тысячи тонн доставили в КНДР 17 июля, 204 тонны были выгружены в Чондине. Муку направили грузовым транспортом в провинцию Рянган для производства детского печенья на фабриках, сооруженных за счет средств World Food Programme. Оставшийся груз "Нарва" доставила в Хыннам.

"31 июля сотрудники генерального консульства России в Чондине приняли участие во встрече очередной партии гуманитарной помощи из нашей страны. На сей раз в КНДР из Находки доставлено около 800 тонн пшеничной муки", — говорится в сообщении генконсульства.

По данным посольства РФ в КНДР, Россия является одним из основных доноров продовольственных программ WFP в КНДР.