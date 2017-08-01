При взрыве памятника в Луганске никто не пострадал

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (247)

Вид на одну из улиц в Луганске. Архивное фото

Вид на одну из улиц в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. В результате взрыва памятного знака погибшим ополченцам "Они стояли за Родину" в Луганске никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах ЛНР, в ночь на вторник неизвестные вновь пытались взорвать памятник "Они стояли за Родину".

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Ведутся следственные действия", — сообщили в ведомстве.

По данным Народной милиции, взрыв произошел в 01.50 1 августа. Собеседник агентства уточнил, что по предварительным данным заряд был прикреплен непосредственно на одну из скульптур памятника.

"Разрушена часть памятника. На месте происшествия работают оперативные группы МВД и МГБ", — уточнили в пресс-службе.

Памятный знак в честь погибших ополченцев в центре Луганска уже пытались взорвать в ночь на 1 сентября 2016 года.