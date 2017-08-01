В центре Луганска взорвали памятник погибшим ополченцам

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (247)

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Памятный знак погибшим ополченцам взорван в центре Луганска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах самопровозглашенной Луганской народной республики.

"В ночь на 1 августа неизвестные опять пытались взорвать памятник "Они стояли за Родину", — сказал собеседник.

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Памятный знак в честь погибших ополченцев "Они стояли за Родину", установленный в центре города, уже пытались взорвать в ночь на 1 сентября 2016 года.

По словам собеседника агентства, на месте сейчас работают оперативные группы.