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В мире

НОАК 90 лет: как самая крупная армия мира стремится стать самой мощной

06:1101.08.2017
(обновлено: 06:13 01.08.2017)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЮбилей НОАКЮбилей НОАК
© РИА Новости / Анна Раткогло

ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Самая многочисленная армия мира — Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник отмечает 90-ю годовщину своего создания, и как показывают события последних лет, КНР активно стремится занять почетное место в ряду стран с наиболее мощным военным потенциалом, как техническим, так и людским.

Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30.07.2017
© REUTERS / China Daily
На военном параде в Китае показали новейшую технику

Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по словам лидера Китая, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать. Для этих целей он инициировал масштабное реформирование ВС, которое касается не только обновления "железа", но предусматривает и жесткую борьбу с процветающей коррупцией в рядах вооруженных сил, а также усиление боевого духа личного состава.

На параде в 2015 году лидер КНР заявил о намерении сократить численность вооруженных сил страны на 300 тысяч человек из небоевого состава, при этом сделав армию мобильнее и эффективнее. Тем не менее, в настоящий момент армия Китая продолжает оставаться самой крупной по численности в мире, в ее рядах состоят около 2,3 миллиона военнослужащих или 0,18% населения страны.

История и современность НОАК

История Народно-освободительной армии началась с Наньчанского восстания 1 августа 1927 года, когда расквартированные в Наньчане армейские части выступили против антикоммунистического переворота, организованного партией Гоминьдан. В ходе наньчанских событий сформировалось ядро будущего руководства КНР.

Название "Народно-освободительная армия Китая" использовалось в отношении сформированных в 1946 году вооруженных сил Компартии, в 1949 с образованием КНР оно перешло ко всем ВС страны.

Спуск на воду китайского собственного производства. 26 апреля 2017
© AP Photo / Xinhua/ Li Gang
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Поворотным в современной истории НОАК стал 2015 год, когда власти Китая объявили о намерении значительно реформировать свои вооруженные силы ради повышения их эффективности.

В связи с этим 1 февраля 2016 года была изменена структура армии, и семь военных округов были преобразованы в пять зон военного командования. Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная зоны военного командования. Они находятся под командованием Центральной военной комиссии, которую возглавляет председатель КНР.

Еще одна крупная реструктуризация органов управления китайской армии произошла 11 января 2016 года, когда был создан Объединенный штаб НОАК, напрямую подчиняющийся Центральному военному совету.

Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
© AP Photo / Andy Wong, pool
Догнать гиперзвук. Китай ускоряет создание "армии будущего"

При старой системе в Китае существовало четыре главных военных управления: генштаб, главное политическое управление, главное управление тыла и главное управление вооружений и военной техники, все они были упразднены. После проведения реформ появились 15 военно-административных единиц, одной из важнейших и наиболее активных структур стала Центральная комиссия по проверке дисциплины, главной целью которой является искоренение коррупции в рядах КПК.

После начала реформ в НОАК были созданы два вида новых войск — ракетные и войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.

Оборонные расходы Китая постоянно растут, стремление соответствовать мировым стандартам и ни в чем не уступать партнерам и конкурентам привели к тому, что военный бюджет КНР в 2017 году составил 1,3% ВВП или 151,97 миллиарда долларов. Больше на военные расходы тратит только США.

© РИА Новости / Анна РаткоглоЮбилей НОАК
© РИА Новости / Анна Раткогло
Юбилей НОАК

К дальним берегам

Китай расширяет свое военное влияние в мире, и это стало очевидным после того, как в июле группа кораблей Военно-морских сил НОАК отправилась в Джибути строить базу материально-технического обеспечения в районе Африканского Рога. Этот объект станет первой зарубежной военной базой КНР.

Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. 30.07.2017
© REUTERS / Xinhua
Си Цзиньпин: Китаю нужно создать самую мощную армию за всю историю страны

Минобороны страны не раз отмечало, что база будет использоваться для миротворческих операций, доставки гуманитарной помощи и борьбы с пиратством. Однако эксперты считают, что военная база поможет КНР обезопасить свои интересы в регионе и оказывать большое влияние на страны, представляющие для Пекина экономический интерес.

Китай с 1990 года также является активным участником миротворческих миссий ООН, в 2012 году порядка 2 тысяч военнослужащих КНР были задействованы в миротворческих миссиях, преимущественно в Африке.

Парадная демонстрации силы

Возросшее значение армии, желание продемонстрировать миру военные успехи и сделать своего рода предупреждение стали в последнее время определенным трендом для Китая. Возможно, именно поэтому впервые с 1949 года в честь 90-летия НОАК был проведен военный парад.

Боевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР выходят на берег во время высадки морского десанта
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Парад прошел на крупнейшем китайском полигоне КНР — Чжужихэ во Внутренней Монголии, к которому в минувшее воскресенье было приковано пристальное внимание всего мира. Информация о проведении парада держалась в строгом секрете, и объявление о его проведении появилось лишь поздно вечером в субботу.

Обычно все военные парады Китая проводятся на площади Тяньаньмэнь в Пекине, но в этот раз обошлось без торжественных оркестров, почетного караула, высоких международных гостей. Все 12 тысяч военнослужащих, как и сам Си Цзиньпин, были облачены в полевую форму, подчеркивая этим, что они готовы в любой момент вступить в бой с любым неприятелем, который посмеет напасть на страну.

"Сегодня мы ближе всего к нашей цели по возрождению китайской нации, чем когда бы то ни было в истории, и нам необходимо построить самую сильную за все время народную армию", — заявил председатель Центрального военного совета, председатель КНР Си Цзиньпин, открывая парад.

Военный парад в Пекине
© РИА Новости / Антон Денисов
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По его словам, НОАК "способна одержать победу над любым захватчиком, и решительно настроена защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития страны". При этом китайский лидер подчеркнул, что главная ответственность народной армии — защита мирной жизни, являющейся наградой для любого народа.

Как заявил в комментарии изданию South China Morning Post военный обозреватель из Макао Энтони Вундун, "на фоне продолжающихся кризисов в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове, когда последнее противостояние Индии и Китая на границе добавляет проблем, парад, разумеется, послужил для демонстрации военной мощи КНР".

В параде участвовали 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единица наземного оборудования, более 40% представленной на параде техники было продемонстрировано впервые.

Стенд с изображением президента США Дональда Трампа на улице в Шанхае. Архивное фото
© AFP 2017 / Johannes Eisele
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По полигону колонной прошлись китайские танки Type-99A, самоходный ПТРК HJ-10, который может поражать танки, вертолеты и бронированные транспортные средства. Впервые в параде приняли участие истребители пятого поколения собственной разработки "Цзянь-20" (J-20), способные летать на низкой высоте, уклоняться от радиолокационного обнаружения и совершать внезапное нападение. Еще один дебютант публичных смотров — истребитель J-16.

Проход колонны техники и вооружения завершила демонстрация ракетного вооружения страны, в том числе стратегических баллистических ракет "Дунфэн-26"(DF-26), способных нести обычные и ядерные боеголовки и использоваться по первому требованию. Ракеты могут с высокой точностью поражать цели как на земле, так и на море.

Также НОАК показала "убийцу авианосцев" — противокорабельную баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-21Д" (DF-21D). Кульминацией технической части парада стало появление новой межконтинентальной баллистической ракеты "Дунфэн-31AG" (DF-31AG), которая была впервые показана публике. Дальность полета новейшей разработки превышает 10 тысяч километров.

© РИА Новости / Анна РаткоглоЮбилей НОАК
© РИА Новости / Анна Раткогло
Юбилей НОАК

Экскурсия по истории НОАК

Юбилей НОАК стал одним из крупнейших событий 2017 года, в связи с этим во всех городах страны проводятся тематические мероприятия. В Пекине одним из наиболее долгожданных событий для всех, кто интересуется историей китайских ВС, стало открытие экспозиции Военного музея народной революции Китая, где в десятках залов представлены исторические документы, более 1 тысячи фотографий, личные вещи наиболее значимых лиц НОАК.

Экспозиция составлена из порядка 1300 экспонатов, мультимедийных инсталляций, воссоздающих ряд важных сражений, уменьшенных моделей современной военной техники, стоящей на вооружении КНР. Особый интерес представляет зал с военной авиацией, где представлены самолеты времен Второй мировой войны, современные самолеты и даже ракеты "Дунфэн-1" и "Дунфэн-2", стоявшие на вооружении Китая в 1960-х годах.

Во дворе музея представлены достижения современной китайской оборонной промышленности, так, здесь можно вблизи рассмотреть истребитель J-10, тяжелый вертолет, основной боевой танк собственной разработки Китая Type-99A.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Vova Vova
Ну а что, разумно- сначала экономику в мировые лидеры а сейчас и армию можно подтянуть))) не запрягать же телегу впереди лошади как некоторые вечносколенподниматели
06:35
01.08.2017
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