WP: Трамп лично диктовал заявление сына о встрече с Весельницкой

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично надиктовал заявление своего старшего сына Дональда Трампа-младшего для прессы, в котором содержались вводящие в заблуждение заявления о том, он обсуждал на встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, пишет издание Washington Post.

Изначально советники президента решили, что Трамп-младший должен выпустить правдивое заявление, так чтобы появление новых деталей не ставило его честность под сомнение, но президент решил составить текст по-своему, пишет газета.

По информации газеты, Трамп надиктовал заявление о том, что во время встречи его сына и Весельницкой обсуждалась проблема усыновления детей, а не предвыборная кампания, что встреча не была важной и что ее инициировала российский адвокат. Президент сформулировал текст, когда возвращался с саммита G20 (завершился 8 июля), добавляет издание.

По словам информированных о событиях людей, Трамп в самолете был "занят, работая над заявлением сына", которого на борту не было. Президент диктовал заявление советнику по коммуникациям Хоупу Хиксу. Несколько часов спустя команда Трампа-младшего передала заявление в четыре предложения газете New York Times.

В обсуждениях того, как объяснить встречу с российским адвокатом, изначально участвовали советник и зять президента Джаред Кушнер, который также присутствовал на встрече с Весельницкой, и адвокаты президента, пишет газета. По словам источников, близких к ситуации, предлагались разные варианты публикации, чтобы уменьшить отрицательные последствия "связей между семьей Трамп и Россией", но перед полетом Трамп решил отказаться от общего обсуждения.

Адвокат президента Джей Секулов заявил, что сообщения об участии Трампа в составлении текста несущественны, "нелепы, ошибочны и неуместны". Адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас сказал, что он и его клиент были "полностью готовы сделать полное заявление" о встрече. Об участии президента в подготовке заявления Футерфас ответил, что не располагает "доказательствами в поддержку этой теории". Он описал процесс подготовки текста как "коллективный".

Порядок заявлений



Сстарший сын Трампа стал участником политического скандала, когда СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле".

Трамп-младший 9 июля сделал заявление, согласно которому он с Полом Манафортом и Джаредом Кушнером встречался с российским адвокатом, а в центре переговоров была программа усыновления в США детей из России. Трамп-младший добавил, что на встречу его пригласили через знакомых и он не знал имени человека, с которым собирался переговорить.

"Это была короткая ознакомительная встреча. Я попросил Джареда (Кушнера) и Пола (Манафорта) приехать. Главным образом мы обсуждали программу усыновления российских детей, которая была активна и популярна среди американских семей много лет назад, а потом была прекращена российским правительством, однако встреча не являлась частью кампании, и у нее не было никакого продолжения", — говорилось в заявлении Трампа-младшего, которое цитировала NYT.

На следующий день New York Times написала, что Весельницкая заявляла о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Однако, как заявил Трамп-младший, "никаких подробностей или дополнительной информации не было предоставлено и даже не предложено, быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, затем стороны перешли к проблеме усыновления, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было лишь "предлогом для встречи".

Еще через день Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу. Трамп-младший тогда заявил, что "женщина (Весельницкая) не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского".

Весельницкая заявила, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младши, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства" и не предлагала компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.