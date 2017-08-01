Cотрудники Белого дома будут докладывать о состоянии дел Джону Келли

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Все работники Белого дома будут докладывать о результатах работы новому главе аппарата Джону Келли, включая дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

Ранее президент США Дональд Трамп снял финансиста Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям. По данным СМИ, Скарамуччи снят с поста по требованию Келли.

Как пишет агентство, увольнение директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи "сделало акцент" на тех вызовах, которые стоят перед Келли, которому предстоит "навести порядок" в западном крыле Белого дома, где многие из помощников "напрямую отчитываются перед президентом", "свободно проходят в Овальный кабинет", задерживаются с ним в холле для разговора.

По словам Сандерс, у Келли "есть полное право вести дела так, как ему кажется правильным". Также, как заявила Сандерс, все работники Белого дома должны будут докладывать о состоянии дел Келли, в том числе Иванка Трамп, Джаред Кушнер и помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Скарамуччи был уволен в понедельник, на 11-й день после своего назначения директором Белого дома по коммуникациям. По мнению ряда американских СМИ, Скарамуччи устроил уход руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря президента США Шона Спайсера, но сам был через несколько дней уволен по требованию нового руководителя аппарата Джона Келли. Пребывание Скарамуччи на посту ознаменовалась его разговором с журналистом New Yorker: чиновник в грубой форме отозвался о ряде коллег и пригрозил уволить всех пиар-сотрудников Белого дома, если ему не скажут, откуда идут утечки в прессу.